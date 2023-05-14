Feyenoord 6 yıl sonra şampiyon oldu

Hollanda Eredivisie'nin 32. haftasında Feyenoord, sahasında Go Ahead'ı konuk etti.
Milli oyuncumuz Orkun Kökçü'nün kaptanlığını yaptığı Feyenoord, maçı 3-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etti.
Şampiyonluğu getiren golleri 15. dakikada Idrissi, 18. dakikada Gimenez ve 54. dakikada Igor Paixao attı.
Bu sonuçla birlikte Feyenoord, Hollanda Eredivisie'de sezonu şampiyon tamamlamayı garantiledi.
Feyenoord, 32 maç sonunda 79 puan toplamayı başardı.
En yakın takipçisi PSV'nin 11 puan önünde yer alıyor.
Böylece Feyenoord, ligde 6 yıl aranın ardından şampiyon oldu.