Feyenoord, Fenerbahçe maçı öncesi yıldızını kaybetti

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön elemesinde karşılaşacağı Hollanda temsilci Feyenoord'un en önemli silahlarından Igor Paixao, Marsilya'ya transfer oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada oyuncuya teşekkür edilerek yeni takımında başarı dileğinde bulunuldu.

Igor Paixão, it was a pleasure… ???? — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) August 1, 2025

Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olan 25 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu geçen sezon Feyenoord'da çıktığı 47 maçta 18 gol, 19 asistlik başarılı bir performans göstermişti.

Hollanda ekibi, takımın bir diğer önemli parçası olan Slovak stoper David Hancko'yu da Atletico Madrid'e göndermişti.

Fenerbahçe, Feyenoord ile ilk maçı 6 Ağustos Çarşamba günü Hollanda'da oynayacak.