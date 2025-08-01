Feyenoord, Fenerbahçe maçı öncesi yıldızını kaybetti

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Feyenoord, Fenerbahçe maçı öncesi yıldızını kaybetti

Fransız ekibi Marsilya, Fenerbahçe'nin rakibi Feyenoord'un yıldız futbolcusu Igor Paixao'yu transfer etti.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön elemesinde karşılaşacağı Hollanda temsilci Feyenoord'un en önemli silahlarından Igor Paixao, Marsilya'ya transfer oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada oyuncuya teşekkür edilerek yeni takımında başarı dileğinde bulunuldu.

Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olan 25 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu geçen sezon Feyenoord'da çıktığı 47 maçta 18 gol, 19 asistlik başarılı bir performans göstermişti.

Hollanda ekibi, takımın bir diğer önemli parçası olan Slovak stoper David Hancko'yu da Atletico Madrid'e göndermişti.

Fenerbahçe, Feyenoord ile ilk maçı 6 Ağustos Çarşamba günü Hollanda'da oynayacak.

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