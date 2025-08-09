Feyenoord, Kadıköy'e moralli geliyor!

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turundaki rakibi Feyenoord, Hollanda Ligi'nin ilk haftasında sahasında NAC Breda'yı konuk etti.
Fenerbahçe karşılaşmasında ilk 11'de başlayan sol bek Jordan Bos, orta saha Quinten Timber ve In-Beom Hwang ile sol kanat Leo Sauer, NAC Breda mücadelesine ilk 11'de başlamadı.
De Kuip Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı. Feyenoord'a galibiyeti getiren golleri mücadelenin 3. dakikasında Sem Steijn ve 55. dakikada Ayase Ueda kaydetti.
RÖVANŞ 3 GÜN SONRA
Feyenoord, 12 Ağustos Salı günü İstanbul'da Fenerbahçe ile rövanş maçına çıkacak. Hollanda ekibi, ilk karşılaşmayı son dakikalarda bulduğu gol ile 2-1 kazanmıştı.