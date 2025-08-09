Feyenoord, Kadıköy'e moralli geliyor!

Kaynak: Haber Merkezi
Feyenoord, Kadıköy'e moralli geliyor!

Hollanda Ligi'nin açılış maçında sahasında NAC Breda'yı ağırlayan Feyenoord, sahadan 2-0 galip ayırldı.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turundaki rakibi Feyenoord, Hollanda Ligi'nin ilk haftasında sahasında NAC Breda'yı konuk etti.

Fenerbahçe karşılaşmasında ilk 11'de başlayan sol bek Jordan Bos, orta saha Quinten Timber ve In-Beom Hwang ile sol kanat Leo Sauer, NAC Breda mücadelesine ilk 11'de başlamadı.

De Kuip Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı. Feyenoord'a galibiyeti getiren golleri mücadelenin 3. dakikasında Sem Steijn ve 55. dakikada Ayase Ueda kaydetti.

RÖVANŞ 3 GÜN SONRA

Feyenoord, 12 Ağustos Salı günü İstanbul'da Fenerbahçe ile rövanş maçına çıkacak. Hollanda ekibi, ilk karşılaşmayı son dakikalarda bulduğu gol ile 2-1 kazanmıştı.

Son Haberler
Kevin De Bruyne kendisiyle alay edenleri sahada susturdu!
Kevin De Bruyne kendisiyle alay edenleri sahada susturdu!
Narin Güran'ın abisi katilin kim olduğunu açıkladı!
Narin Güran'ın abisi katilin kim olduğunu açıkladı!
Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü
Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü
CHP lideri Özel'den Tokat mitingine davet!
CHP lideri Özel'den Tokat mitingine davet!
Mourinho etkisi: 90 milyon Euro'luk yıldız Fenerbahçe ile imzalamaya hazır!
Mourinho etkisi: 90 milyon Euro'luk yıldız Fenerbahçe ile imzalamaya hazır!