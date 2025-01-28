Feyenoord, Milan’ın Gimenez teklifini "aşağılayıcı" buldu

Milan, Feyenoord’un Meksikalı golcüsü Santiago Gimenez için teklifte bulundu. Ancak bu teklifin içeriği, özellikle Feyenoord cephesinde büyük hayal kırıklığına neden oldu. İtalya ve Hollanda basınındaki haberlere göre, Milan’ın açılış teklifi yalnızca 20 milyon euro artı gelecekteki satıştan alınacak yüzde 10’luk bir paydan oluşuyor. Ancak bu teklif, Feyenoord tarafından “aşağılayıcı” olarak değerlendirildi.

Gimenez’in piyasa değeri, bu teklifin çok gerisinde kalıyor. 23 yaşındaki oyuncu, bu sezon ligde 18 maçta 15 gol atarken, 3 asist yapmayı da başardı. Ayrıca Şampiyonlar Ligi’nde de dört maçta dört gol attı ve bu goller arasında Manchester City, Sparta Prag ve Bayern Münih’e karşı attığı goller bulunuyor. Bu performans, Gimenez’i Avrupa’nın önemli golcülerinden biri haline getirdi.

Feyenoord’un futbolcusu için beklenen fiyatın yaklaşık 40 milyon euro civarında olduğu belirtiliyor. Bu talep, genç golcünün bu sezonki etkileyici performansına bakıldığında makul olarak kabul ediliyor. Ancak Milan’ın teklifi bu fiyatın çok altında kaldı. İtalya'dan gelen bilgilere göre, Feyenoord’un 30 milyon euro artı bonuslarla gelen ilk teklifini reddettiği ifade ediliyor. Bu da Milan’ın görüşmeleri ilerletmesi için bir fırsat sundu.

Ancak Meksika'dan Circulo AM (Meksika) ve Hollanda'dan Voetbal International gibi kaynaklar, Milan’ın açılış teklifinin yalnızca 20 milyon euro artı oyuncunun gelecekteki satışından elde edilecek yüzde 10’luk paydan oluştuğunu iddia ediyor. Bu düşük teklif, Feyenoord yönetimi tarafından “aşağılayıcı” olarak değerlendirildi ve transferin yapılması ihtimalini iyice zorlaştırdı. Ayrıca, başka bir iddiaya göre, 20 milyon euro’luk teklif dört taksitte ödenecekti, ancak bu da oyuncunun gerçek piyasa değeriyle örtüşmeyen bir öneriydi.

Milan’ın bu teklifi revize ederek Feyenoord’a uygun bir fiyat sunması, transferin gerçekleşmesi için en önemli adım olacak. Ancak Feyenoord’un yüksek talebini göz önünde bulundurulduğunda, bu transferin gerçekleşmesi için Milan’ın daha fazla müzakere yapması gerekecek. Transfer penceresinin 3 Şubat’ta kapanacak olması, her iki kulübün de hızla hareket etmesini gerektiriyor.