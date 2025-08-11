Feyenoord'da üç eksik! Tanıdık isim olmayacak

Kaynak: Haber Merkezi
Feyenoord'da üç eksik! Tanıdık isim olmayacak

Feyenoord'un Fenerbahçe maçı kamp kadrosu açıklandı. Hollanda temsilcisi, İstanbul'a 3 eksikle geliyor.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçı öncesi Feyenoord'un kamp kadrosu açıklandı.

Hollanda ekibinde İstanbulspor'dan transfer edilen Gaoussou Diarra ile birlikte Givairo Read, Bart Nieuwkoop ve maç kadrosunda yer almadı.

Feyenoord'un İstanbul'daki rövanş maçı için açıkladığı 23 kişilik kamp kadrosu şu şekilde:

Justin Bijlow

Timon Wellenreuther

Liam Bossin

Tsuyoshi Watanabe

Gijs Smal

Inbeom Hwang

Quinten Timber

Ayase Ueda

Calvin Stengs

Gonçalo Borges

Sem Steijn

Jordan Bos

Leo Sauer

Casper Tengstedt

Anel Ahmedhodžić

Anis Hadj Moussa

Oussama Targhalline

Jordan Lotomba

Aymen Sliti

Jaden Slory

Luciano Valente

Jan Plug

Thijs Kraaijeveld

Son Haberler
CHP’li isimden gündemi sarsacak saldırı açıklaması
CHP’li isimden gündemi sarsacak saldırı açıklaması
Balotelli yine gündem oldu! 'Hayalim Real Madrid'de oynamak'
Balotelli yine gündem oldu! 'Hayalim Real Madrid'de oynamak'
Kurusıkı tabancayla güpegündüz soygun girişimi!
Kurusıkı tabancayla güpegündüz soygun girişimi!
Konuşanlar’ın Yıldızı Hasan Can Kaya Bodrum’da yeni sevgilisiyle yakalandı! Acun Ilıcalı’nın Exxen’ine veda etmişti
Konuşanlar’ın Yıldızı yeni sevgilisiyle yakalandı!
Çanakkale'deki yangın yerinden felaketi anlattı. İYİ Partili vekil Rıdvan Uz isyan etti
Çanakkale'deki yangın yerinden felaketi anlattı. İYİ Partili vekil Rıdvan Uz isyan etti