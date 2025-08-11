Feyenoord'da üç eksik! Tanıdık isim olmayacak

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçı öncesi Feyenoord'un kamp kadrosu açıklandı.
Hollanda ekibinde İstanbulspor'dan transfer edilen Gaoussou Diarra ile birlikte Givairo Read, Bart Nieuwkoop ve maç kadrosunda yer almadı.
Feyenoord'un İstanbul'daki rövanş maçı için açıkladığı 23 kişilik kamp kadrosu şu şekilde:
Justin Bijlow
Timon Wellenreuther
Liam Bossin
Tsuyoshi Watanabe
Gijs Smal
Inbeom Hwang
Quinten Timber
Ayase Ueda
Calvin Stengs
Gonçalo Borges
Sem Steijn
Jordan Bos
Leo Sauer
Casper Tengstedt
Anel Ahmedhodžić
Anis Hadj Moussa
Oussama Targhalline
Jordan Lotomba
Aymen Sliti
Jaden Slory
Luciano Valente
Jan Plug
Thijs Kraaijeveld