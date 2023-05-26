Feyenoord'dan Arne Slot kararı

Feyenoord, teknik direktör Arne Slot ile sözleşme uzattı.

Feyenoord'dan Arne Slot kararı

Hollanda Eredivisie'de bu sezon şampiyonluğa ulaşan Feyenoord'da Teknik Direktör Arne Slot'un sözleşmesi yenilendi. Hollanda temsilcisi, 44 yaşındaki çalıştırıcının sözleşmesini 2026 yılına kadar uzattığı duyurdu. Slot, "Buradaki işim henüz bitmedi. Feyenoord ile harika bir sezon geçirdik, verilen tüm sıkı çalışmanın harika bir ödülü olan şampiyonlukla birlikte kulüpte devam etmek istiyorum.

Yazın ardından dört gözle beklediğim Şampiyonlar Ligi'nde bir macera ve Hollanda şampiyonluğu var. Bu yüzden Rotterdam'da, Feyenoord'un antrenörü olmaktan gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Kırmızı-beyazlı ekibin başında toplamda 100 maça çıkan Slot, 65 galibiyet, 20 beraberlik ve 15 mağlubiyet elde etti. (İHA)

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