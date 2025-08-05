Feyenoord'dan Fenerbahçe öncesi sürpriz transfer!

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Feyenoord'dan Fenerbahçe öncesi sürpriz transfer!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda yarın (çarşamba) temsilcimiz Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Hollanda ekibi Feyenoord, bu mücadele öncesi yeni transferini açıkladı. Kırmızı-beyazlılar, Boşnak savunmacı Anel Ahmedhodzic'i kadrosuna kattı.

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki rakibi Hollanda temsilcisi Feyenoord, Sheffield United'dan 26 yaşındaki Bosna Hersekli stoper Anel Ahmedhodzic'i transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabında, futbolcunun yeni takımının formasıyla fotoğrafı paylaşılırken "Hoş geldin Anel Ahmedhodzic" ifadesi kullanıldı.

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Ahmedhodzic, geçen sezon İngiltere Championship ekibi Sheffield United'da tüm kulvarlarda 42 maçta forma giydi.

Fenerbahçe, Feyenoord ile yarın deplasmanda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında karşı karşıya gelecek.

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