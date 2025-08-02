Feyenoord'un Fenerbahçe provası yarıda kaldı! Sağlık sorunu nedeniyle maç durdu

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Feyenoord kritik randevu öncesi sahasında konuk ettiği Alman ekibi Wolfsburg ile hazırlık maçında karşılaştı.

HAKEM TAKIMLARI SOYUNMA ODASINA GÖNDERDİ

Karşılaşmanın son dakikalarına Feyenoord'un 4-0'lık üstünlüğüyle girilirken mücadelenin hakemi maçı durdurup takımların soyunma odalarına gitmesini istedi.

FEYENOORD-WOLFSBURG MAÇI YARIDA KALDI

İki kulüp tarafından da kısaca 'Tribünde yaşanan sağlık problemi nedeniyle maça geçici olarak ara verildi.' açıklaması geldi. Kısa bir bekleyin ardından da skorborda 'Maç devam etmeyecektir. Lütfen stadyumu kurallara uygun şekilde terk ediniz." açıklaması yansıtıldı. Karşılaşma iptal edildi.