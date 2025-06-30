Feyyaz Şerifoğlu ve ünlü spiker evlendi! Gelin kaynana gözyaşlarını tutamadı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Feyyaz Şerifoğlu ve ünlü spiker evlendi! Gelin kaynana gözyaşlarını tutamadı

Ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ile spiker Merve Dinçkol dün görkemli bir düğün ile dünyaevine girdi. İkili 4 yıllık beraberliği evlilik ile taçlandırdı.

Camdaki Kız dizisinde 'Sedat Koroğlu' karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu spiker Merve Dinkol ile dün dünyaevine girdi. Nikah sırasında duygusal anlar yaşandı. Feyyaz Şerifoğlu'nun annesi, oğlunun bu mutlu gününde gözyaşlarını tutamazken güzel spiker de 'evet' demeden önce gözyaşlarına boğuldu.

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OMZUNDAN ÖPEREK SAKİNLEŞTİRDİ

Ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu'nun annesi, bu mutlu gününde gözyaşlarını tutamazken güzel spiker de gözyaşlarını tutamadı. Nikah memuru, Merve Dinçkol'e 2018'de kaybettiği babasının adını sorunca duygusal anlar yaşandı. Baba adını söyleyen gelin ağlayınca Feyyaz Şerifoğlu eşini omzundan öperek sakinleştirdi.

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GELİNLİĞİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Ünlü spikerin gelinliği sosyal medyada çok beğenildi. İşte Merve Dinçkol’un gelinliğine yapılan o yorumlar. "Peri kızı gibi", "Çok güzel olmuş gelin çok da yakışmışlar", "Bayıldım gelinliğe" yorumları yapıldı.

Düğünden daha sonra horonlar tepildi, göbekler atıldı. Pek çok ünlü ismin de katıldığı düğün eğlenceli anlarla son buldu.

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