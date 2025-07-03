Feyyaz Şerifoğlu’ndan balayı kaçamağı! Rotayı bakın nereye çevirdi

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Feyyaz Şerifoğlu’ndan balayı kaçamağı! Rotayı bakın nereye çevirdi

Ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu, "Camdaki Kız" dizisindeki Sedat Koroğlu rolüyle geniş kitlelerce tanındı. Şerifoğlu, Kanal D spikeri Merve Dinçkol ile 29 Haziran Pazar akşamı İstanbul’da görkemli bir törenle hayatını birleştirmişti. Ünlü çift balayı için bakın nereyi seçti?

Camdaki Kız dizisiyle tanınan Feyyaz Şerifoğlu ünlü spiker Merve Dinçkol ile İstanbul'da dünyaevine girdi.

ROTAYI YUNANİSTAN’A ÇEVİRDİ

Çift, düğün sonrası balayı için rotayı Yunanistan’a çevirdi. Evlilik sonrası Merve Dinçkol, sosyal medya hesabında soyadını “Merve Dinçkol Şerifoğlu” olarak güncelleyerek yeni başlangıcı takipçileriyle paylaştı.

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Çift, balayı için Yunanistan’ın Pire şehrini tercih etti. Burada geçirdikleri keyifli anları sosyal medyada paylaşan Şerifoğlu ve Dinçkol’un tatil fotoğrafları, hayranları tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

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