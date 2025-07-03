Feyyaz Şerifoğlu’ndan balayı kaçamağı! Rotayı bakın nereye çevirdi

Camdaki Kız dizisiyle tanınan Feyyaz Şerifoğlu ünlü spiker Merve Dinçkol ile İstanbul'da dünyaevine girdi.

ROTAYI YUNANİSTAN’A ÇEVİRDİ

Çift, düğün sonrası balayı için rotayı Yunanistan’a çevirdi. Evlilik sonrası Merve Dinçkol, sosyal medya hesabında soyadını “Merve Dinçkol Şerifoğlu” olarak güncelleyerek yeni başlangıcı takipçileriyle paylaştı.

Çift, balayı için Yunanistan’ın Pire şehrini tercih etti. Burada geçirdikleri keyifli anları sosyal medyada paylaşan Şerifoğlu ve Dinçkol’un tatil fotoğrafları, hayranları tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.