Feyyaz Uçar, Necip'i ayetli örnek vererek eleştirdi

Beşiktaş'ın efsane golcüsü Feyyaz Uçar, Beşiktaş'ın Başakşehir'e 1-0 yenildiği maçtan sonra Necip Uysal'a ilginç bir eleştiri getirdi.
Uçar, "Bir ayet var. Biliyor musunuz onu? İnsanlana yapabileceğinden fazla görev verme diye. Necip'e de yapabileceğinden fazla görev veriliyor. Tayyip Talha gelmiş, Necip yine oynuyor. Defalarca kez söyledim ama... Necip için üzülüyorum. Yeteneği bu kadar. Ona daha fazla sorumluluk yüklememek lazım. Oynayabileceği takıma gitmeli. İnanıyorum ki o da yedirdiği gol ve hataları ile üzülmüştür” ifadelerini kullandı.
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