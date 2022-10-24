Feyyaz Uçar ateş püskürdü

Beşiktaş'ın efsane golcüsü Feyyaz Uçar, Beşiktaş'ın Hatayspor yenilgisini yorumcusu olduğu Beinsports'da değerlendirdi.

Uçar şunları söyledi:

"Bir deplasman takımı için en iyi senaryo ile başladı maç. Daha ilk dakika öne geçti. İyi bir hoca ne yapar? En azından bunu korumaya bakar.

Beşiktaş'ta son 5 haftada inanılmaz bir puan kaybı var. Hoca beklentileri karşılamıyor. Tamam da formda olan bir oyuncu da yok. Weghorst şöyle böyle. NKoudou vasat. Hoca Muleka'yı niye aldı? Josef Fenerbahçe'deki haline döndü.

Gedson giriyor, özgüveni eksik. Dele Alli çok yetenekli diyoruz, bir şey yapmıyor. Takım oyunu yok. Neresinden tutacaksın, neresini eleştireceksin?"