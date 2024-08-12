Feyyaz Uçar'dan transfer açıklaması

Beşiktaş Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, Samsun deplasmanında önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Uçar, "İlk maçlar her zaman zor olur. Biz de zor olacağını biliyorduk. Sıcak hava ve nem oyuncuların performansını olumsuz etkiledi. Zemin de iyi değildi. Deplasmanda kazanmak önemlidir. Oyuncularımızı ve teknik ekibimizi kutluyorum" dedi.

Transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi de veren Uçar, şu ifadeleri kullandı:

"Transfer yapabilmek için önce oyuncu göndermemiz gerekiyor. Anlayış gösteren bazı oyuncular var. Transfer çalışmaları devam ediyor. Oyuncularımıza teklifler var. Kadromuzda önemli oyuncular var. Hoca takımda rekabet yaratmak istiyor. Transferle ilgili hocanın kararları önemli."

