Feyyaz Uçar'dan transfer açıklaması

Kaynak: Haber Merkezi
Feyyaz Uçar'dan transfer açıklaması

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, transfer açıklaması yaptı.

Beşiktaş Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, Samsun deplasmanında önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Uçar, "İlk maçlar her zaman zor olur. Biz de zor olacağını biliyorduk. Sıcak hava ve nem oyuncuların performansını olumsuz etkiledi. Zemin de iyi değildi. Deplasmanda kazanmak önemlidir. Oyuncularımızı ve teknik ekibimizi kutluyorum" dedi.

Transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi de veren Uçar, şu ifadeleri kullandı:

"Transfer yapabilmek için önce oyuncu göndermemiz gerekiyor. Anlayış gösteren bazı oyuncular var. Transfer çalışmaları devam ediyor. Oyuncularımıza teklifler var. Kadromuzda önemli oyuncular var. Hoca takımda rekabet yaratmak istiyor. Transferle ilgili hocanın kararları önemli."

İlgili Haberler
Önce Spor Bakanı istifa etmeli
Son Haberler
Spor Federasyonları bazı başkanların ekmek kapısı olmaktan kurtarılmalıdır! Spor
Spor Federasyonları bazı başkanların ekmek kapısı olmaktan kurtarılmalıdır!
Ünlü fenomen yeni halini paylaştı Magazin
Ünlü fenomen yeni halini paylaştı
Evrimsel Tıp, Nöroloji ve İnsan Beyni: Bilimsel Verilerle Derinlemesine İnceleme Bilim
Evrimsel Tıp, Nöroloji ve İnsan Beyni: Bilimsel Verilerle Derinlemesine İnceleme
Binde bir deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Binde bir deyimi ne anlama geliyor?
Osman Bak altın madalya gelmeyince suçu kime attı Spor
Osman Bak altın madalya gelmeyince suçu kime attı
Kazakistan uranyum üretimini artırıyor Dünya
Kazakistan uranyum üretimini artırıyor
Bilmiyorsun bu b*ku git mektebinde oku deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Bilmiyorsun bu b*ku git mektebinde oku deyimi ne anlama geliyor?