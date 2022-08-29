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Feyyaz Uçar, Valerien Ismael'e çok şaşırdı

Beşiktaş'ın Sivasspor ile oynadığı maçı yorumlayan Feyyaz Uçar, teknik direktör Valerien Ismael'in değişikliklik kararlarını eleştirdi

Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 23:59
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Feyyaz Uçar'dan Valerien Ismael'e eleştiri

Feyyaz Uçar, Valerien Ismael'e çok şaşırdı
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Beşiktaş'ın Sivasspor ile oynadığı maçı Beinsports'ta değerlendiren Beşiktaş'ın efsane golcüsü Feyyaz Uçar, Valerien Ismael'i eleştirdi.

Uçar, şunları söyledi:

- Beşiktaş maça çok iyi başladı. Hakikaten oynayan da izleyen de keyif alıyordu.

- Ancak ikinci yarıda yine anlamsız değişiklikler gördük. Valerien Ismael bunu neden yapıyor; anlamıyorum.

- Önce Muleka'yı aldı. Adamı alkışlatmak istiyorsan son dakikalarda alırsın. Neden bu kadar erken?

- Sonra Salih, Weghorst. Salih'i bırak da oynasın. Sürekli oyundan alıyor. Halbuki kötü değil. Weghorst'u neden alıyorsun?

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