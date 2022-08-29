﻿Feyyaz Uçar, Valerien Ismael'e çok şaşırdı

Beşiktaş'ın Sivasspor ile oynadığı maçı Beinsports'ta değerlendiren Beşiktaş'ın efsane golcüsü Feyyaz Uçar, Valerien Ismael'i eleştirdi.
Uçar, şunları söyledi:
- Beşiktaş maça çok iyi başladı. Hakikaten oynayan da izleyen de keyif alıyordu.
- Ancak ikinci yarıda yine anlamsız değişiklikler gördük. Valerien Ismael bunu neden yapıyor; anlamıyorum.
- Önce Muleka'yı aldı. Adamı alkışlatmak istiyorsan son dakikalarda alırsın. Neden bu kadar erken?
- Sonra Salih, Weghorst. Salih'i bırak da oynasın. Sürekli oyundan alıyor. Halbuki kötü değil. Weghorst'u neden alıyorsun?
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