Feyyaz Yiğit beraber çalışmayı en sevdiği oyuncuyu açıkladı. Benim bütün motivasyonum onu güldürmek

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Feyyaz Yiğit beraber çalışmayı en sevdiği oyuncuyu açıkladı. Benim bütün motivasyonum onu güldürmek
Ünlü oyuncu Feyyaz Yiğit güldürmeyi en sevdiği rol arkadaşını açıkladı. Yiğit, "Onu güldürmeyi çok seviyorum çünkü o kadar güzel gülüyor ki..." dedi.

Son dönemlerin en çok izlenen filmlerinden olan Ölümlü Dünya filminde rol alan ünlü oyuncu Feyyaz Yiğit, vizyonun üçüncü haftasında samimi açıklamalarda bulundu.

Yiğit bu zamana kadar 1 milyon 338 bin 726 gişe ve 170 milyon 738 bin 200 TL hasılat elde eden film hakkında konuşarak Birsen Altuntaş'ın YouTube kanalında en sevdiği oyuncu arkadaşını açıkladı.

Filmde 'Serbest' karakterini canlandıran Feyyaz Yiğit, röportajda 'İlhami' karakterini canlandıran Mehmet Özgür'ü güldürmek için çok çabaladığını ve çalışmayı en sevdiği oyuncunun da Mehmet Özgür olduğunu dile getirdi.

"Benim bütün motivasyonum Mehmet abiyi güldürmek" diyen Yiğit, "Mehmet abi o kadar güzel gülüyor ki ben onunla beraberken 'Bir şey yapayım da Mehmet abi gülsün, eğlensin' ben o eğlencenin peşinde oluyorum" dedi.

Samimi açıklamalarda bulunan Yiğit, "Mehmet Özgür'ün bana karşı daha dalağı düşük galiba biraz, ben de bunu suistimal ediyorum beraber çalışırken. Çünkü çok hoşuma gidiyor. Mehmet Özgür ile birlikte olduğum her saniye hatıramda çok eğlenceli anlar." dedi.

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