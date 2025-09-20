Feyza Altun'dan sert Dilan Polat çıkışı.. Bir daha görüşürsem...

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat’la yaptığı canlı yayınları tepki çeken avukat Feyza Altun yaptığı açıklamada “Dilan Polat’la bir kere daha görüşürsem yüzüme tükürsünler” dedi.

Avukat Feyza Altun, bir dönem “kara para aklama” iddiasıyla gündeme gelen ve tutuklanan fenomen isim Dilan Polat’la bir araya gelerek canlı yayın açmıştı.

Altun'un, Polat’ın birçok meselesini kamuoyuna taşıyan ve sert eleştirilerde bulunan isimlerden biri olması nedeniyle ikilinin yaptığı canlı yayın sosyal medya büyük tepkilere yol açtı.

Gelen tepkiler üzerine avukat Altun, Sözcü TV’de konuya ilişkin açıklama yaparak kendini savundu.

“Gördüm Duydum Konuştum” programında yaptığı açıklamada Avukat Altun şunları söyledi.

“Kimseden para almadım. Fikirlerim de değişmedi. Dilan Polat'ı iki kere canlı gördüm. İlk görüşmemizdeki sarılmamızda çok ağlıyordu. Ağlayan bir insanı itemezsiniz. Bu ikinci görüşmemdi. Çok kötü hissettiğini söyleyerek çağırdı.

Gitmek istemedim ısrar etti. Evinin adresini bile bilmiyordum. 'Eğer videoya çekmeyeceksen sağlığını merak ettiğim için gelirim' dedim.

‘Sen nefret objesi olmuş bir insansın bu kadar cahil olmamalısın. Senin kocan vergi kaçırıyor, kara paradan yargılanıyorsunuz, bu memleket sana asla sempati duymayacak. Sizin paranız helal değil’ dedim.

Dilan bence kötü bir kız değil. O hasta bence. Tedavi olması gerekiyor. Ona karşı iyi duygularımı suistimal etti. Benim üzerimden kendisini aklamaya çalışıyor. Bunu kabul etmiyorum. Beni bu duruma soktuğu için çok kızgınım.

Çok fazla linç yiyor neden yediğini de anlamıyor. Telefon artık Dilan Polat'ın uzvu olmuş. Yapmaması gerektiğini bilse de tutamıyor. Kamuoyunu meşgul ettiğim için kusuruma bakmasınlar. Bu görüşmenin bir üçüncüsü olursa yüzüme tükürsünler.”