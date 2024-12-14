FIA'dan Azerbaycan'ın klasik otomobil koleksiyonuna ödül

Kaynak: Haber Merkezi
FIA'dan Azerbaycan'ın klasik otomobil koleksiyonuna ödül

Azerbaycan'ın klasik otomobil koleksiyonu, FIA'nın 120. yıl kutlamaları çerçevesinde düzenlenen ödül töreninde büyük bir başarı elde etti. Koleksiyon, "FIA Kurucu Üyeleri Mirası Tanıtım Kupası"nı kazandı.

Ödül, FIA'nın Genel Kurul toplantısında Ruanda'nın başkenti Kigali'de yapılan törenle takdim edildi. Azerbaycan adına ödülü, Haydar Aliyev Merkezi'nin birinci yardımcı direktörü Fergan Novruzov aldı.

FIA'nın 120. yıl dönümünde verilen bu ödül, otomobil mirasının tanıtımına katkı sağlayan organizasyonlara ve bireylere verilmektedir. Her yıl düzenli olarak verilecek olan bu ödül, otomobil tarihi hakkında halkı bilinçlendirmeye yönelik yapılan çalışmaların önemini vurgulamaktadır.

Azerbaycan Otomobil Federasyonu'nun klasik otomobil sergisi, özellikle eğitim ve farkındalık yaratma yönündeki katkıları ile öne çıkmıştır. Sergi, 10 yıldır Haydar Aliyev Merkezi’nde sergilenmekte olup, klasik otomobil tutkunları ve geniş bir halk kitlesi tarafından büyük ilgiyle izlenmektedir. Bu sergi, otomobil tarihine dair daha derinlemesine bilgi edinmek isteyenler için önemli bir fırsat sunmaktadır.

Bu ödül, FIA'nın geleceğe yönelik otomobil mirasını koruma ve gelecek nesillere aktarma çabalarının önemli bir parçası olarak öne çıkmaktadır.

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