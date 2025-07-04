Fiat 500 hibrit üretimine başlandı

Fiat CEO’su Olivier Francois, müşteri talebine cevap verdiklerini ve benzinli-hibrit seçeneğe ciddi yatırım yaptıklarını açıkladı. Yeni Fiat 500 hibrit, elektrikli modeliyle birlikte üretilecek. Yılda 100 bin araç üretimi hedeflenirken, sadece bu yıl 5 bin adet banttan indirilecek. 17 bin dolar başlangıç fiyatıyla piyasaya çıkacak olan araç, kasımda seri üretime geçecek ve ilk teslimatlar aralıkta yapılacak.

2027 yılına kadar hibrit üretimi sürecek. Bu tarihten itibaren tamamen elektrikli versiyona geçilecek. Yeni nesil elektrikli 500'ün fiyatı 20 bin dolar olacak. İlk hibrit model “Torino” adıyla satışa sunulacak ve sarı-lacivert renkleriyle dikkat çekecek. Aracın 1.0 litrelik, 70 beygirlik mild-hybrid motoru manuel şanzımanla sunulacak. Üretimde kullanılan parçaların yüzde 50’si Piyemonte bölgesinden sağlanıyor.