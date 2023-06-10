Fiat Doblo’nun yeni modelinin fiyatları açıklandı. İşte Türkiye’de tanıtılan yeni modelin özeliklleri

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, yeni Fiat Doblo Cargo'nun fiyatları 509.900 TL'den başlıyor. Yeni Fiat Doblo Combi'nin fiyatı ise 644.900 TL seviyesinden başlıyor.

Fiyatlar Türkiye’de lansmana özeli böyle olacak.

Fiat Doblo'nun yeni neslinde benzinli, dizel ve hatta %100 elektrikli versiyonlar var. Ancak Türkiye'ye gelen Doblo'lar 100 ve 130 beygirlik BlueHDI dizel motorlarla satılıyor.100 beygirlik 1499 cc dört silindirli BlueHDI motor 250 Nm maksimum tork üretiyor. Bu motor sadece 6 ileri manuel şanzımanla tercih edilebiliyor. Aynı motorun 130 beygirlik versiyonunda ise tork 300 Nm'ye çıkıyor.

Yeni Doblo Combi; 4,4 metre uzunluğa, 1,83 metre genişliğe ve 1,88 metre yüksekliğe sahip. 5 koltuklu yaşam alanı sunan model pandizota kadar 775 litre ve tavana kadar 1355 litre bagaj hacmi sunuyor. Magic Cargo, Magic Mirror ve Magic Window gibi "Magic Features" donanımlarının da sunulduğu yeni Doblo'da 12 adet aktif ve pasif gelişmiş güvenlik sistemi görev yapıyor.