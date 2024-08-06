Fiat Egea Sedan bakın kaça indi. Sudan ucuz ama alan yok

Düzenleme: Hande Karacan
Fiat Egea Sedan bakın kaça indi. Sudan ucuz ama alan yok

Faiz oranlarının yükselmesi, araç piyasasını da durma noktasına getirdi. Sosyal medyadan paylaşım yapan bir vatandaşa sıfır kilometre "Fiat Egea sedan 799.900 lira oldu ama alan yok" diye isyan etti.

Türkiye’de son yıllarda büyüyen ekonomik kriz, döviz kurundaki ve enflasyondaki artış, TL’deki değer kaybı ve yaşanan ekonomik olumsuzluklar otomobil piyasası da vurdu.

Yaşanan fiyat artışları nedeniyle nakit sorunu yaşayan vatandaşlar, bankaların taşıt kredilerine yönelse de kredi faizlerinin de artması nedeniyle kredi çekmek iyice zorlaştı. Hal böylece olunca, vatandaşlar da uygun fiyatlı araçlara bile ilgi göstermez oldu.

İkinci el araç piyasası durma noktasına gelirken markaların indirim yapmalarına rağmen sıfır araç piyasasında da durumlar oldukça kötü durumda.

Türkiye’de en çok satış yapan otomobil üreticilerinden olan Fiat'ta bu durumdan nasibini aldı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan bir vatandaş da bu duruma dikkat çekerek isyan etti.

"Sıfır kilometre Fiat Egea Sedan 799.900 lira oldu" diyen vatandaş kimsenin rağbet göstermediğine dikkat çekerek "alan yok" ifadelerini kullandı.

Paylaşımın altına vatandaşlardan birçok yorum gelirken kimisi benzindeki pahalılıktan şikayet etti kimisi ise hala araç fiyatlarının pahalı olduğunu savundu.

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