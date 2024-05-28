FIAT Egea'dan bile ucuzu çıktı. Araç alacaklar fiyat listesine inanamadı

Kaynak: Haber Merkezi
FIAT Egea'dan bile ucuzu çıktı. Araç alacaklar fiyat listesine inanamadı

Uygun fiyatla otomobil almak isteyenlerin ilk olarak göz attığı Fiat Egea ikinci sıraya geriledi.

Renault'un yeni duyurduğu listede Sedan modeli Fiat Egea'nın altında bir rakamla alıcıya sunuldu.

Otomobil sektöründe firmalar ardı ardına kampanyalarını açıklayarak giderek tırmandırıyor Renault ise son açıkladığı fiyat listesi ile akıllara en uygun fiyatlı araç olarak kazınan FIAT Egea'yı tahtından indirdi.

reno.jpg

Renault'un yeni sedan modeli hem fiyatı hem de performansı ile alıcıların listesinde ilk sıraya yerleşti.

Renault'un uygun fiyatla piyasaya sürdüğü sedan modeli Clio, sıfır araçlarda fiyatlar artarken büyük ilgi çekti. Clio diğer yandan geniş donanımı ve teknolojisi ile de vatandaşların beğenisi topladı.

renoclio.jpg

fiategea.jpg

FIAT EGEA'NIN ÖNE ÇIKTIĞI ÖZELLİKLER

FIAT Egea ise bazı özellikleri ile ön plana çıksa da en uygun otomobil ünvanını kaptırdı. Navigasyon sistemi, otomatik klima, gibi artıları ile tercih edilen Egea'nın motor seçenekleri ve yakıt verimliliği ile de öne çıkıyor. Egea sürücülere hem kent içi hem de şehir dışı kullanımları için de motor seçenekleri sunuyor.

egea.jpg

İlgili Haberler
Kirada yeni dönem uygulamaya giriyor! Ev sahipleri beklemede kiracılar ise tedirgin
Başvuru için son hafta! Dilekçesini veren emekli iki ödeme birden alacak
Bunu yapan büyük kaybedecek. Selçuk Geçer'den saç baş yolduran Dolar mı faiz mi hesabı
15 Yaş ve üstü araç sahipleri dikkat! TESK Başkanından flaş karar geldi
Ünlü giyim mağazası iflas etti
Ali Tezel emekliyi bekleyen kötü sürprizi açıkladı. Yeni emekli olanların hali duman olacak
Son Haberler
Köpeğe çarpmamak için ani manevra yaptı, takla attı Yerel Haberler
Köpeğe çarpmamak için ani manevra yaptı, takla attı
İzmir'de aydınlatma direğine ve ağaca çarpan otomobil devrildi Yerel Haberler
İzmir'de aydınlatma direğine ve ağaca çarpan otomobil devrildi
Okula gitmek için evden çıkan liseli gençten haber alınamadı Yerel Haberler
Okula gitmek için evden çıkan liseli gençten haber alınamadı
Kirada yeni dönem uygulamaya giriyor! Ev sahipleri beklemede kiracılar ise tedirgin Ekonomi
Kirada yeni dönem uygulamaya giriyor! Ev sahipleri beklemede kiracılar ise tedirgin
Survivor'da 3. ve 4. eleme adayları belli oldu Magazin
Survivor'da 3. ve 4. eleme adayları belli oldu
Başvuru için son hafta! Dilekçesini veren emekli iki ödeme birden alacak Ekonomi
Başvuru için son hafta! Dilekçesini veren emekli iki ödeme birden alacak