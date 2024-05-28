FIAT Egea'dan bile ucuzu çıktı. Araç alacaklar fiyat listesine inanamadı

Renault'un yeni duyurduğu listede Sedan modeli Fiat Egea'nın altında bir rakamla alıcıya sunuldu.

Otomobil sektöründe firmalar ardı ardına kampanyalarını açıklayarak giderek tırmandırıyor Renault ise son açıkladığı fiyat listesi ile akıllara en uygun fiyatlı araç olarak kazınan FIAT Egea'yı tahtından indirdi.

Renault'un yeni sedan modeli hem fiyatı hem de performansı ile alıcıların listesinde ilk sıraya yerleşti.

Renault'un uygun fiyatla piyasaya sürdüğü sedan modeli Clio, sıfır araçlarda fiyatlar artarken büyük ilgi çekti. Clio diğer yandan geniş donanımı ve teknolojisi ile de vatandaşların beğenisi topladı.

FIAT EGEA'NIN ÖNE ÇIKTIĞI ÖZELLİKLER

FIAT Egea ise bazı özellikleri ile ön plana çıksa da en uygun otomobil ünvanını kaptırdı. Navigasyon sistemi, otomatik klima, gibi artıları ile tercih edilen Egea'nın motor seçenekleri ve yakıt verimliliği ile de öne çıkıyor. Egea sürücülere hem kent içi hem de şehir dışı kullanımları için de motor seçenekleri sunuyor.