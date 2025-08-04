Fiat marka otomobil hurdaya döndü, sürücüsü yaralandı

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas-Ankara karayolu Hamide Millet Bahçesi önünde meydana geldi.

Kılıçarslan Parkı’nda bisiklet kazası: 2 kuzen yaralandı

İ.G. idaresindeki 58 ABB 978 plakalı hafif ticari araç, aynı istikamette seyir halindeki A.Ç. idaresindeki 58 ACA 297 plakalı Fiat marka otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle Fiat marka otomobil hurdaya döndü. Kazada sürücü A.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Numune Hastanesi’ne kaldırılırken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı