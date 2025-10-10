Fiat’tan 999.900 TL'ye sıfır otomobil

Fiat Egea Sedan 1.4 Benzinli Easy
Liste fiyatı : 1.099.900 TL / Kampanyalı fiyatı : 999.900 TL
Fiat Egea Sedan 1.4 Benzinli Urban
Liste fiyatı 1.233.900 TL / Kampanyalı fiyatı : 1.133.900 TL
Fiat Egea Sedan 1.4 Benzinli Lounge
Liste fiyatı : 1.291.900 TL / Kampanyalı fiyatı : 1.191.900 TL
Fiat Egea Sedan 1.4 Benzinli Limited
Liste fiyatı : 1.379.900 TL / Kampanyalı Fiyatı : 1.249.900 TL
Fiat Egea Sedan 1.6 Dizel Manuel Easy
Liste fiyatı : 1.500.900 TL / Kampanyalı fiyatı : 1.345.900 TL
Fiat Egea Sedan 1.6 Dizel Manuel Urban
Liste fiyatı : 1.558.900 TL / Kampanyalı fiyatı : 1.403.900 TL
Fiat Egea Sedan 1.6 Dizel Manuel Lounge
Liste fiyatı : 1.616.900 TL / Kampanyalı fiyatı : 1.461.900 TL
Fiat Egea Sedan 1.6 Dizel Manuel Limited
Liste fiyatı : 1.674.400 TL / Kampanyalı fiyatı : 1.519.400 TL
Fiat Egea Sedan 1.6 Dizel Otomatik Easy
Liste fiyatı : 1.689.900 TL / Kampanyalı fiyatı : 1.689.900 TL
Fiat Egea Sedan 1.6 Dizel Otomatik Urban
Liste fiyatı : 1.739.900 TL / Kampanyalı fiyatı : 1.739.900 TL
Fiat Egea Sedan 1.6 Dizel Otomatik Lounge
Liste fiyatı : 1.769.900 TL / Kampanyalı fiyatı : 1.769.900 TL
Fiat Egea Sedan 1.6 Dizel Otomatik Limited
Liste fiyatı : 1.854.400 TL / Kampanyalı fiyatı : 1.854.400 TL