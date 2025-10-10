Yeniçağ Gazetesi
Fiat'tan 999.900 TL'ye sıfır otomobil

Fiat'tan 999.900 TL'ye sıfır otomobil

Fiat Türkiye’nin en uygun fiyatlı ve en bol seçenekli otomobillerini satmaya devam ediyor Ancak size üzücü bir haberim var; Otomobil piyasasında son 10 yıla damga vuran ve satışta olduğu her yıl açık ara en çok satan otomobil modeli olmayı başaran Egea çok kısa süre sonra üretimden kaldırılıyor.

Bugün bile bize halen 1 milyon liranın altında bir fiyatla sıfır otomobile ulaşma imkanı sunan tek model olan Egeanın gidişi rakiplerin rekabette yalnız kalacak olması ve fiyatlarını istedikleri gibi artırabilecekleri göz önüne alındığında oldukça üzücü bir durum

Normal şartlar altında bu yılın sonunda üretimden kaldırılacaktı Egea modeli ancak Tofaş Türkiye, Fiat markasıyla görüşerek üretimi sonlandırmayı 6 ay erteletti.

Peki Egea şu an nasıl fiyatlara satılıyor dersiniz?

İşte Fiat’ın Ekim ayı fiyat listesi

Fiat Topolino 2025 Model
Liste fiyatı : 625.900 TL / Kampanyalı fiyatı : 535.900 TL

Fiat Topolino Plus 2025 Model
Liste fiyatı : 665.900 TL / Kampanyalı fiyatı : 665.900 TL

Fiat Topolino Dolcevita 2024 Model
Liste fiyatı : 572.900 TL / Kampanyalı fiyatı : 449.900 TL

Fiat 600 Hybrid Urban
Liste fiyatı : 1.844.900 TL / Kampanyalı fiyatı : 1.834.900 TL

Fiat 600 Elektrikli La Prima
Lİste fiyatı : 1.969.000 TL / Kampanyalı fiyatı : 1.959.900 TL

Fiat Egea Cross 1.4 Benzinli Street
Liste fiyatı : 1.234.900 TL / Kampanyalı fiyatı : 1.134.900 TL

Fiat Egea Cross 1.4 Benzinli Urban
Liste fiyatı : 1.302.900 TL / Kampanyalı fiyatı : 1.202.900 TL

Fiat Egea Cross 1.4 Benzinli Lounge
Liste fiyatı : 1.380.900 TL / Kampanyalı fiyatı : 1.260.900 TL

Fiat Egea Cross 1.4 Benzinli Limited
Liste Fiyatı : 1.423.900 TL / Kampanyalı fiyatı : 1.323.900 TL

Fiat Egea Cross 1.6 Dizel Otomatik Street
Liste fiyatı : 1.644.900 TL / Kampanyalı fiyatı : 1.644.900 TL

Fiat Egea Cross 1.6 Dizel Otomatik Urban
Liste fiyatı : 1.702.900 TL / Kampanyalı fiyat : 1.702.900 TL

Fiat Egea Cross 1.6 Dizel Otomatik lounge
Liste fiyatı : 1.765.900 TL / Kampanyalı fiyatı : 1.765.900 TL

Fiat Egea Cross 1.6 Dizel Otomatik Limited
Liste fiyatı : 1.853.900 TL / Kampanyalı fiyatı : 1.853.900 TL

Fiat Egea Sedan 1.4 Benzinli Easy
Liste fiyatı : 1.099.900 TL / Kampanyalı fiyatı : 999.900 TL

Fiat Egea Sedan 1.4 Benzinli Urban
Liste fiyatı 1.233.900 TL / Kampanyalı fiyatı : 1.133.900 TL

Fiat Egea Sedan 1.4 Benzinli Lounge
Liste fiyatı : 1.291.900 TL / Kampanyalı fiyatı : 1.191.900 TL

Fiat Egea Sedan 1.4 Benzinli Limited
Liste fiyatı : 1.379.900 TL / Kampanyalı Fiyatı : 1.249.900 TL

Fiat Egea Sedan 1.6 Dizel Manuel Easy
Liste fiyatı : 1.500.900 TL / Kampanyalı fiyatı : 1.345.900 TL

Fiat Egea Sedan 1.6 Dizel Manuel Urban
Liste fiyatı : 1.558.900 TL / Kampanyalı fiyatı : 1.403.900 TL

Fiat Egea Sedan 1.6 Dizel Manuel Lounge
Liste fiyatı : 1.616.900 TL / Kampanyalı fiyatı : 1.461.900 TL

Fiat Egea Sedan 1.6 Dizel Manuel Limited
Liste fiyatı : 1.674.400 TL / Kampanyalı fiyatı : 1.519.400 TL

Fiat Egea Sedan 1.6 Dizel Otomatik Easy
Liste fiyatı : 1.689.900 TL / Kampanyalı fiyatı : 1.689.900 TL

Fiat Egea Sedan 1.6 Dizel Otomatik Urban
Liste fiyatı : 1.739.900 TL / Kampanyalı fiyatı : 1.739.900 TL

Fiat Egea Sedan 1.6 Dizel Otomatik Lounge
Liste fiyatı : 1.769.900 TL / Kampanyalı fiyatı : 1.769.900 TL

Fiat Egea Sedan 1.6 Dizel Otomatik Limited
Liste fiyatı : 1.854.400 TL / Kampanyalı fiyatı : 1.854.400 TL

