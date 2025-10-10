Fiat’tan 999.900 TL'ye sıfır otomobil

Bugün bile bize halen 1 milyon liranın altında bir fiyatla sıfır otomobile ulaşma imkanı sunan tek model olan Egeanın gidişi rakiplerin rekabette yalnız kalacak olması ve fiyatlarını istedikleri gibi artırabilecekleri göz önüne alındığında oldukça üzücü bir durum

Normal şartlar altında bu yılın sonunda üretimden kaldırılacaktı Egea modeli ancak Tofaş Türkiye, Fiat markasıyla görüşerek üretimi sonlandırmayı 6 ay erteletti.

Peki Egea şu an nasıl fiyatlara satılıyor dersiniz?

İşte Fiat’ın Ekim ayı fiyat listesi