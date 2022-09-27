Bu yıl 19'uncusu düzenlenen ve Avustralya'nın Sydney kentinin ev sahipliği yaptığı turnuvanın altıncı gününde, A ve B gruplarında 6 maç oynandı.

Bugünkü sonuçların ardından gruplarını ilk 4 içinde tamamlayan ABD, Çin, Belçika, Porto Riko, Kanada, Avustralya, Sırbistan ve Fransa, turnuvada çeyrek finale yükselen takımlar oldu.

Tarihinde, 2018'in ardından ikinci kez bu turnuvaya katılım hakkı elde eden Porto Riko, ilk kez son 8 takım arasına kalarak önemli bir başarıya imza attı.

Çeyrek final maçlarına, bir günlük aranın ardından 29 Eylül Perşembe günü devam edilecek.

Malili oyuncular hakkında soruşturma başlatıldı

Öte yandan, dün Sırbistan'a yenilerek turnuvadan elenmesi kesinleşen Mali'de, maç sonu basın alanında oyuncular arasında kavga yaşandı.

FIBA, olay hakkında soruşturma başlattığını duyurdu.



Alınan sonuçlar şöyle:



A Grubu:



Porto Riko-Güney Kore: 92-73



Çin-Belçika: 81-55



ABD-Bosna Hersek: 121-59



B Grubu:



Mali-Kanada: 65-88



Sırbistan-Fransa: 68-62



Avustralya-Japonya: 71-54