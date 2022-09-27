27 Eylül 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Malili oyuncular hakkında soruşturma başlatıldı

Malili oyuncular hakkında soruşturma başlatıldı

Kadın basketbolunun en önemli organizasyonlarından 2022 FIBA Dünya Kupası'nda çeyrek finalistler belirlendi.

Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı - 19:08
Takip Et

FIBA Dünya Kupası'nda çeyrek finalistler açıklandı

Malili oyuncular hakkında soruşturma başlatıldı
+
Aa
-

Bu yıl 19'uncusu düzenlenen ve Avustralya'nın Sydney kentinin ev sahipliği yaptığı turnuvanın altıncı gününde, A ve B gruplarında 6 maç oynandı.
Bugünkü sonuçların ardından gruplarını ilk 4 içinde tamamlayan ABD, Çin, Belçika, Porto Riko, Kanada, Avustralya, Sırbistan ve Fransa, turnuvada çeyrek finale yükselen takımlar oldu.

Tarihinde, 2018'in ardından ikinci kez bu turnuvaya katılım hakkı elde eden Porto Riko, ilk kez son 8 takım arasına kalarak önemli bir başarıya imza attı.
Çeyrek final maçlarına, bir günlük aranın ardından 29 Eylül Perşembe günü devam edilecek.
Malili oyuncular hakkında soruşturma başlatıldı
Öte yandan, dün Sırbistan'a yenilerek turnuvadan elenmesi kesinleşen Mali'de, maç sonu basın alanında oyuncular arasında kavga yaşandı.
FIBA, olay hakkında soruşturma başlattığını duyurdu.

Alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Porto Riko-Güney Kore: 92-73

Çin-Belçika: 81-55

ABD-Bosna Hersek: 121-59

B Grubu:

Mali-Kanada: 65-88

Sırbistan-Fransa: 68-62

Avustralya-Japonya: 71-54

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿FED Kur Korumalı Mevduat'taki tehlikeye dikkat çekti
1
﻿FED Kur Korumalı Mevduat'taki tehlikeye dikkat çekti
﻿FED Kur Korumalı Mevduat'taki tehlikeye dikkat çekti
﻿Üniversite rektörü yurt yerine saray yaptırdı
2
﻿Üniversite rektörü yurt yerine saray yaptırdı
﻿Üniversite rektörü yurt yerine saray yaptırdı
﻿Fatih Portakal geri dönüyor. Yayına çıkacağı tarihi kendi açıkladı
3
﻿Fatih Portakal geri dönüyor. Yayına çıkacağı tarihi kendi açıkladı
﻿Fatih Portakal geri dönüyor. Yayına çıkacağı tarihi kendi açıkladı
﻿Şehidin ardından emrindeki askerden duygulandıran mesaj: Gerçek Harbiye ruhu hala yaşıyor demek ki...
4
﻿Şehidin ardından emrindeki askerden duygulandıran mesaj: Gerçek Harbiye ruhu hala yaşıyor demek ki...
﻿Şehidin ardından emrindeki askerden duygulandıran mesaj: Gerçek Harbiye ruhu hala yaşıyor demek ki...
﻿Barış Terkoğlu’ndan flaş iddia: Erdoğan'ın Amerikan PBS kanalına verdiği röportajdan o soru çıkartıldı
5
﻿Barış Terkoğlu’ndan flaş iddia: Erdoğan'ın Amerikan PBS kanalına verdiği röportajdan o soru çıkartıldı
﻿Barış Terkoğlu’ndan flaş iddia: Erdoğan'ın Amerikan PBS kanalına verdiği röportajdan o soru çıkartıldı
﻿Zafer Arapkirli canlı yayında bir Yeliz taklidi yaptı sosyal medya yıkıldı
6
﻿Zafer Arapkirli canlı yayında bir Yeliz taklidi yaptı sosyal medya yıkıldı
﻿Zafer Arapkirli canlı yayında bir Yeliz taklidi yaptı sosyal medya yıkıldı
﻿ Petrol fiyatları dibi gördü. Akaryakıt fiyatları eskiye dönecek mi?
7
﻿ Petrol fiyatları dibi gördü. Akaryakıt fiyatları eskiye dönecek mi?
﻿ Petrol fiyatları dibi gördü. Akaryakıt fiyatları eskiye dönecek mi?
﻿3 yaşındaki kız çocuğunun cansız bedeni derin dondurucuda bulunmuştu: Gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi
﻿3 yaşındaki kız çocuğunun cansız bedeni derin dondurucuda bulunmuştu: Gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi
﻿3 yaşındaki kız çocuğunun cansız bedeni derin dondurucuda bulunmuştu: Gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi
﻿Polonya Başbakanı Morawiecki: Rus hakimiyeti sona erdi
﻿Polonya Başbakanı Morawiecki: Rus hakimiyeti sona erdi
﻿Polonya Başbakanı Morawiecki: Rus hakimiyeti sona erdi
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 4 yaralı
﻿Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 4 yaralı
﻿Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 4 yaralı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.