FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek final eşleşmeleri oluştu

Kaynak: AA
FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek final eşleşmeleri oluştu

2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın C ve D gruplarında karşılaşmalar tamamlandı.

Almanya, Çekya, İtalya ve Yunanistan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonanın 5. gününde oynanan 4 maçla grup mücadelesi sona erdi.

VEDA EDEN TAKIMLAR BELLİ OLDU

Gruplarında 3'te 3 yapan Belçika ve İspanya, lider olarak çeyrek finale yükseldi. Çekya ve Almanya ise gruplarında ikinci sırayı alarak son 8 takım arasına kaldı.

Çeyrek finallerde Belçika-Almanya ve İspanya-Çekya eşleşmeleri oluştu. Portekiz, Karadağ, İsveç ve Büyük Britanya ise turnuvaya grup aşamasında veda etti.

C Grubu:

Belçika-Çekya: 72-60

Karadağ-Portekiz: 49-63

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