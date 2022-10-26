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Fenerbahçe Alagöz Holding farklı yenildi

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Alagöz Holding, Polonya'da fark yedi

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 22:36
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FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ağır yaralı

Fenerbahçe Alagöz Holding farklı yenildi
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Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu ilk hafta maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, deplasmanda Polonya'nın BC Polkowice takımına 73-46 mağlup oldu.

Polkowice Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreği 17-17 eşitlikle tamamlandı. İkinci periyotta daha üstün bir oyun ortaya koyan BC Polkowice, soyunma odasına 37-28 önde gitti.

İkinci yarıda farkı açan BC Polkowice, üçüncü periyodunu 53-38 önde geçtiği müsabakadan 73-46 galip ayrıldı.

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