FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde gruplar belli oldu

FIBA Kadınlar Basketbol Avrupa Ligi'nin 2025-2026 sezonu grupları, eleme turu maçlarının tamamlanmasının ardından kesinleşti.
Romanya'nın ACS Sepsi-SIC takımını eleyen Galatasaray Çağdaş Faktoring, Avrupa Ligi'nde grup mücadelesine katılmaya hak kazandı.
Galatasaray Çağdaş Faktoring B Grubu'nda, Fenerbahçe Opet C Grubu'nda, ÇİMSA ÇBK Mersin ise D Grubu'nda yer aldı.
8 Ekim'de başlayacak maçlar öncesinde gruplar şu şekilde oluştu:
A GRUBU
- ZVVZ USK Prag (Çekya)
- Spar Girona (İspanya)
- VBW Gdynia (Polonya)
- Tango Bourges Basket (Fransa)
B GRUBU
- Beretta Famila Schio (İtalya)
- Sopron Basket (Macaristan)
- Flammes Carolo Basket (Fransa)
- Galatasaray Çagdaş Faktoring
C GRUBU
- Fenerbahçe Opet
- Valencia Basket (İspanya)
- Olympiacos SFP (Yunanistan)
- DVTK Huntherm (Macaristan)
D GRUBU
- ÇİMSA ÇBK Mersin
- Basket Landes (Fransa)
- Casademont Zaragoza (İspanya)
- Umana Reyer Venezia (İtalya)