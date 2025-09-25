FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde gruplar belli oldu

Kaynak: AA
Galatasaray, Fenerbahçe ve ÇBK Mersin kadın basketbol takımlarının Avrupa Ligi'nde mücadele edeceği gruplar açıklandı.

FIBA Kadınlar Basketbol Avrupa Ligi'nin 2025-2026 sezonu grupları, eleme turu maçlarının tamamlanmasının ardından kesinleşti.

Romanya'nın ACS Sepsi-SIC takımını eleyen Galatasaray Çağdaş Faktoring, Avrupa Ligi'nde grup mücadelesine katılmaya hak kazandı.

Galatasaray Çağdaş Faktoring B Grubu'nda, Fenerbahçe Opet C Grubu'nda, ÇİMSA ÇBK Mersin ise D Grubu'nda yer aldı.

8 Ekim'de başlayacak maçlar öncesinde gruplar şu şekilde oluştu:

A GRUBU

  • ZVVZ USK Prag (Çekya)
  • Spar Girona (İspanya)
  • VBW Gdynia (Polonya)
  • Tango Bourges Basket (Fransa)

B GRUBU

  • Beretta Famila Schio (İtalya)
  • Sopron Basket (Macaristan)
  • Flammes Carolo Basket (Fransa)
  • Galatasaray Çagdaş Faktoring

C GRUBU

  • Fenerbahçe Opet
  • Valencia Basket (İspanya)
  • Olympiacos SFP (Yunanistan)
  • DVTK Huntherm (Macaristan)

D GRUBU

  • ÇİMSA ÇBK Mersin
  • Basket Landes (Fransa)
  • Casademont Zaragoza (İspanya)
  • Umana Reyer Venezia (İtalya)

