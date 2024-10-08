FIBA Şampiyonlar Ligi: Galatasaray: 75 - CEZ Nymburk: 87

Düzenleme: Kaynak: İHA
FIBA Şampiyonlar Ligi: Galatasaray: 75 - CEZ Nymburk: 87

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele takımımız Galatasaray kendi evinde CEZ Nymburk'a 87-75 yenildi.

FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci maçında Galatasaray, konuk ettiği Çekya ekibi CEZ Nymburk'a 87-75 mağlup oldu.

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Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Boris Krejic (Slovenya), Georgios Poursanidis (Yunanistan), Petar Pesic (Sırbistan)
Galatasaray: Otis Livingston 12, Roberts Blumbergs 10, James Palmer Jr 19, Angel Delgado 6, Göksenin Köksal 6, Will Cummings 12, Samet Geyik, Altan Çamoğlu

Başantrenör: Yakup Sekizkök

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CEZ Nymburk: Stephen Brown 12, Tylan Birts 5, Christian Bishop 15, Jaromir Bohacik 13, Martin Kriz 10, Matej Svoboda 3, Ondrej Sehnal 5, Nighael Ceaser 9, J.T. Shumate 9, Frantisek Rylich 6, Jakub Tuma

Başantrenör: Francesco Tabellini

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1. Periyot: 13-23 (CEZ Nymburk lehine)
Devre: 37-46 (CEZ Nymburk lehine)
3. Periyot: 57-66 (CEZ Nymburk lehine)

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