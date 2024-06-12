Fidan GDAÜ Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak

Diplomatik kaynaklara göre, Fidan, yarın Üsküp'te yapılacak olan GDAÜ Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak ve ardından gerçekleştirilecek olan Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsil edecek.

Her yıl bildiri ile sonuçlanan zirvede bu yıl da, bölgesel meselelerde iş birliği yapma konusunda ortak bir iradenin altı çizilecek.

Fidan, zirvede yapacağı açıklamada ve ikili görüşmelerde, Balkanlar'ın - aynı zamanda "Güneydoğu Avrupa" olarak da bilinen - coğrafi, siyasi ve ekonomik öneminin yanı sıra, tarihi, kültürel ve insani bağlar açısından da Türkiye için ne kadar önemli olduğunu ve Türkiye'nin Balkanlar'ın ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayacak.

Balkanlar'da barış ve istikrarın sürdürülmesinin Türkiye'nin dış politika öncelikleri arasında olduğunu belirtecek olan Fidan, bölgede olası gerginliklerin önlenmesine yönelik çabalara Türkiye'nin katkı sağladığını ifade edecek.

Fidan, Bosna Hersek ve Kosova'daki uluslararası mekanizmalara Türkiye'nin etkin destek verdiğini, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) ve Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonu (EUFOR) gibi uluslararası askeri varlıklara katkı sağladığını ve 10 Ekim'den itibaren KFOR Komutanlığını başarıyla yürüttüğünü belirtecek.

Türkiye'nin öncülük ettiği Türkiye-Bosna-Hersek-Hırvatistan ve Türkiye-Bosna Hersek-Sırbistan üçlü danışma mekanizmalarına değinmesi beklenen Fidan, bunların iyi komşuluk ilişkileri ve bölgesel iş birliğine olan katkıların somut örnekleri olduğunu dile getirecek.

Fidan, Türkiye'nin, 13 Balkan ülkesini bir araya getiren GDAÜ'de aktif rol aldığını ve bölgesel iş birliğini desteklediğini anlatacak.

Çevre bölgelerde devam eden çatışmalara dikkat çekecek olan Fidan, bu durumun Güneydoğu Avrupa'da barış ve istikrarın korunması ve bölgesel iş birliğine odaklanan yaklaşımın devam ettirilmesini daha da önemli kıldığını vurgulayacak.

Fidan'ın, bölge ülkelerine ve uluslararası topluma Gazze'de adil ve kalıcı bir barışın sağlanmasına destek çağrısında bulunması öngörülüyor.

GÜNEYDOĞU AVRUPA İŞBİRLİĞİ SÜRECİ

GDAÜ, 1996 yılında kurulan ve 13 Balkan ülkesinin tamamının dahil olduğu tek bölgesel iş birliği forumudur. Türkiye'nin yanı sıra Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Moldova, Romanya, Sırbistan, Slovenya ve Yunanistan bu forumun tam üyeleridir.

Kosova, 2014 yılında diğer üyelerle eşit haklara sahip olarak GDAÜ'ye katıldı.

Her yıl düzenli olarak yapılan Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin yanı sıra, biri gayriresmi olmak üzere iki Dışişleri Bakanları Toplantısı ve Siyasi Direktörler toplantıları gerçekleştiriliyor.

GDAÜ kapsamında, Parlamenter Asamble ve Parlamento Başkanları Toplantısı, bakan ve uzman düzeyinde sektörel toplantılar ve konferanslar da düzenleniyor.

Esnek bir daimi istişare mekanizması olarak işleyen ve bir yıllık dönem başkanlıkları ile yönetilen GDAÜ'de, Türkiye 1998-1999, 2009-2010 ve 2020-2021 dönemlerinde dönem başkanlığını üstlenmişti.

1 Temmuz 2023 itibarıyla dönem başkanlığını Karadağ'dan devralan Kuzey Makedonya, bu süreçte "Ayrılıklar Arasında Köprü Kurmak, Güven İnşa Etmek" mottosunu benimsemişti.

Arnavutluk ise, 1 Temmuz 2024 itibarıyla GDAÜ Dönem Başkanlığı'nı devralacak.