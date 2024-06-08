Fidan İran ve Pakistanlı mevkidaşlarıyla İstanbul’da görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri ile İstanbul'da bir araya geldi.

Bakanlık X hesabından yapılan açıklamaya göre, Bakan Fidan, İstanbul'da gerçekleşen Olağanüstü D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda İran Dışişleri Bakan Vekili Bakıri ile bir görüşme gerçekleştirdi.

PAKİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI MUHAMMED İSHAK DAR İLE GÖRÜŞME

Bakan Fidan, ayrıca Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile de İstanbul'da bir araya geldi.

Bakanlık X hesabından yapılan açıklamaya göre, Bakan Fidan, İstanbul'da düzenlenen Olağanüstü D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında Pakistan Dışişleri Bakanı Dar ile bir görüşme yaptı.