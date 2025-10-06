Fidanlar kadınların elinde yeşeriyor

Elazığ'da Orman Bölge Müdürlüğüne ait Altınova fidanlığında yetişen fidanlar, kadınlar tarafından bir bebek gibi büyütülerek yanan orman sahalarına gönderiliyor.

Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü; Malatya, Tunceli, Bingöl, Muş, Elazığ, Bitlis, Van ve Hakkari'de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yangınla mücadelede büyük başarılar elde eden bölge müdürlüğü aynı zamanda yetiştirdiği milyonlarca fidan ile adeta ülkeye nefes oluyor. Elazığ'da bulunan Altınova, Hazar ve merkez fidanlıkları başta olmak üzere bölge genelindeki fidanlıklarda üretilen 127 türden 6 milyon fidan, kadınların ellerinde yeşermeye devam ediyor. Civar köylerden gelen 11 kadın, hem aile ekonomisine destek sağlıyor hem de doğanın yeşillenmesine ve orman varlığının artmasına destek oluyor.

Fidanlıkta çalışan Nesibe Ulusoy, "Aileye katkımız olsun diye burada çalışıyoruz. Çınarları buduyoruz ve bambu dikiyoruz. Önce toprağa karışım yapıyorlar ondan sonra tohumları serpip yeşertiyoruz. Fidanların otlarını falan temizliyoruz. Fidanlarımız yetiştikten sonra budamasını yapıp seyreltiyoruz. Günlük olarak 100-150 arasında fidan ekimi yapıyoruz. Biz burada 11 kadın çalışıyoruz. Burada yetişen fidanların hepsi kadınların elinden geçiyor. Fidanlara bebek gibi bakıp onları yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu sene orman yangınları çok fazla oldu. Biz de bu fidanları yetiştiriyoruz ki yangında yanan ormanlık alana göndereceğiz" dedi.

Bir diğer çalışan Nursel Tanış ise "Burada fidanlarımızın tohumlarını ekerek yetiştirmeye başlıyoruz. Ondan sonra temizliklerini güzel bir şekilde yaparak otunu temizliyoruz. Ondan sonra da fidanlarımızın büyümelerine yardımcı oluyoruz. Fidanlarımız büyüdükten sonra budamalarını yapıyoruz. Büyüyen fidanlarımızı güz aylarında sökerek ihtiyaç duyulan bölgelere gönderiyoruz. İl olarak ne kadar ihtiyaçları varsa gelip buradan fidanları alıyorlar. 3 buçuk yıldır burada çalışıyorum. Fidanların bakımını bir çocuk gibi yapıyoruz. Ağaçlarımızı güzel bir şekilde bağlıyoruz ki düzgün çıksınlar. Aynı zamanda aşıları da burada yapılıyor. Buradaki bütün ağaçlar ellerimizde yetişiyor" ifadelerini kullandı.