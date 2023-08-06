Fiddy yöntemi ne işe yarar?

Yenilikleri takip edip uygulayanların son zamanlardaki tercihi ise fiddy yöntemi. Peki, ne işe yarıyor? İşte detaylar…

Fiddy yöntemi ne işe yarar?

Cildine özen gösterenlerin arasında yaygın olarak kullanılan fiddy yöntemi son zamanların en popüler cilt bakım işlemlerinden biri. Cildini derinlemesine temizleyenlerin rağbet etti bir yöntem. Rağbet duyulmasının nedeni tüm cilt tiplerine uygun olması .

Fiddy günlük hayatta cildin daha temiz ve parlak bir görünüm kazanmasına yardımcı oluyor. Cildi siyah noktalardan derinlemesine arındırıyor. Bu uygulama ile beraber cilt dokusu da yenileniyor. Hücrelerin yenilenmesi ve kan dolaşımının hızlanması ile beraber ciltte sivilce oluşumunun da önü kesiliyor.

NASIL UYGULANMALI

Fiddy yöntemi cildi aknelerden arındıran uygulamalardan biri. Kullanılan ürünler kil içerikli ya da asitli ürünler. Fiddy yöntemi adım adım ilerlenmesi gereken bir uygulama.

Özellikle beta asitler ile yapılan bu uygulama gözeneklerin derinlemesine temizlenmesini ve nefes almasını sağlıyor. Kil maskesi ile beraber uygulanan bu metot cilt altında bulunan yağ bezelerinin de üste çıkmasını sağlıyor.

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