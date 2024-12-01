Fidelity, Elon Musk'un X hisselerini yükseltti

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Fidelity, Elon Musk'un X hisselerini yükseltti

Fidelity, Elon Musk’ın sahibi olduğu X (eski adıyla Twitter) hisselerinin değerini Ekim ayında %32,37 artırdı. Ancak şirketin değeri hâlâ, Musk’ın 2022’de ödediği 44 milyar doların %72 altında.

Fidelity'nin bu hamlesi, Musk'ın kurucusu olduğu xAI ile bağlantılı görünüyor. Fidelity, xAI’nin 6 milyar dolarlık B Serisi yatırımına katılmış ve Ekim ayında xAI hisselerini %70 oranında değerlemişti. xAI’nin geliştirdiği Grok adlı sohbet robotu, X verileriyle eğitildi ve X abonelerine sunuldu. Ayrıca X’in, xAI’de önemli bir hisseye sahip olabileceği belirtiliyor.

SEÇİMLERİN ETKİSİ VE REKABETİN YÜKSELİŞİ

Donald Trump’ın başkanlık seçim zaferinden önce gerçekleşen bu değer artışı, seçimle birlikte X trafiğinde artış sağladı. Trump’ın Musk’a "Devlet Verimliliği Bakanlığı" liderliği teklif etmesi, platforma olan ilgiyi artırsa da milyonlarca kullanıcı Bluesky gibi alternatiflere yöneldi. Fidelity’nin yatırımları, Musk'ın girişimlerinin yatırımcılar için hala cazip olduğunu gösteriyor.

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