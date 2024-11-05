FIFA, Dünya Kulüpler Kupası kurallarını açıkladı

2025 yılında ABD'de düzenlenecek Dünya Kulüpler Kupası için FIFA, turnuvada aynı oyuncuyu almak isteyen takımlar arasındaki anlaşmazlıkları çözme yetkisine sahip olacak. Bu yeni kurallar, turnuvanın yayınlandığı gün açıklandı. FIFA, özellikle oyuncu sözleşmelerinin 30 Haziran'da sona erdiği dönemle çakışan bir etkinlik planlaması nedeniyle ortaya çıkan transfer sorunlarıyla başa çıkmak amacıyla bu düzenlemeleri yaptı.

32 takımın katılacağı Dünya Kulüpler Kupası, 15 Haziran - 13 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. Turnuvaya katılacak takımlar arasında Manchester City'den Kevin De Bruyne, Bayern Münih'ten Alphonso Davies, Joshua Kimmich ve Leroy Sané ile Inter Milan'dan Denzel Dumfries gibi potansiyel serbest oyuncular yer alıyor. FIFA'nın turnuva kurallarına göre, iki kulüp de aynı oyuncuyu provisional (geçici) listeye almak isterse, FIFA Genel Sekreterliği, ilgili tarafların görüşlerini dinledikten sonra hangi kulübün oyuncuyu listeleyebileceğine karar verecek.

Oyuncuların, turnuvada seçilebilmeleri için FIFA tarafından onaylanan takımların geçici listesinde yer almaları gerekiyor. Ayrıca, sözleşmeleri sona eren oyuncular, 1-10 Haziran tarihleri arasında olağanüstü bir transfer penceresi açılması seçeneğinden faydalanabilecek. Bu, oyuncuların, 31 Mayıs'ta UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde bir takımla, 15 gün sonra ise Dünya Kulüpler Kupası'nda farklı bir takımla mücadele edebilmesini sağlayacak.

FIFA, turnuvanın düzeniyle ilgili başka değişiklikler de yapmayı planlıyor. Örneğin, 27 Haziran - 3 Temmuz tarihleri arasında kulüpler, sözleşmeleri sona eren oyuncuları değiştirebilecek. Ancak oyuncular, turnuvada sadece bir takımı temsil edebilecek ve ikinci yarıda başka bir takıma transfer olamayacak.

FIFA, Dünya Kulüpler Kupası'nın uzun vadeli yeniden başlatma planıyla ilgili bazı zorluklarla karşılaşıyor. Turnuva, her dört yılda bir düzenlenmesi planlanıyor ve bu süreçte elit takımlara on milyonlarca dolarlık ödül vaat ediliyor. Ancak hala bir yayın anlaşması bulunmuyor ve sadece bir sponsorla anlaşıldı. FIFA, Suudi Arabistan'dan başka sponsorların da yakında duyurulacağını belirtti.

FIFA, turnuvadan çekilen takımların, 30 günden önce bildirimde bulunmaları durumunda 250.000 İsviçre Frangı (290.000 ABD Doları) ceza ödeyeceğini açıkladı. Mayıs ortasından sonra yapılan çekilmeler ise 500.000 İsviçre Frangı (580.000 ABD Doları) cezasına tabi olacak.

FIFA, turnuvanın ödül miktarları ve kura çekimiyle ilgili detayları henüz açıklamadı. Güney Amerika'dan 32. ve son takımın, 30 Kasım'da, Arjantin'deki Copa Libertadores finalinde belirleneceği duyuruldu.

Brezilya, turnuvada dört takımla temsil edilirken, Meksika üç takımla yer alacak. Turnuvaya, ev sahibi ülke olarak Lionel Messi'nin takımı Inter Miami de dahil edildi ve açılış maçı bu takımın stadyumunda oynanacak. Turnuva kuralları, üçüncülük maçı olmayacağını ve kırmızı kart cezasının başka bir turnuvaya taşınmayacağını da doğruladı.