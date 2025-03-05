FİFA, 2025 Kulüpler Dünya Kupası'na katılanları zengin edecek

FIFA, 2025 yılında ilk kez 32 takımla düzenlenecek Kulüpler Dünya Kupası'nda, katılımcı kulüplere toplam 1 milyar doların üzerinde gelir dağıtmayı planlıyor. Bu gelişme, Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) ile yapılan anlaşmanın bir parçası olarak, turnuvanın cazibesini artırmayı hedefliyor.

TURNUVA FORMATI VE KATILIMCILAR

Turnuva, 15 Haziran - 13 Temmuz 2025 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirilecek. 32 takım, sekiz gruba ayrılarak mücadele edecek ve her grubun ilk iki takımı, son 16 turuna yükselecek. Avrupa'dan 12 kulüp turnuvaya katılacak olup, bu takımlar arasında Chelsea, Manchester City, Bayern Münih, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Inter Milan, Juventus, Atletico Madrid, Benfica, Porto ve FC Salzburg bulunuyor. Real Madrid ise Avrupa Süper Ligi'ne olan desteği nedeniyle ECA üyesi değil.

GELİR DAĞILIMI VE KATILIM ÜCRETLERİ

Turnuvaya katılan her kulüp, grup aşamasına katılım için belirli bir ücret alacak ve ilerleyen turlarda performansa dayalı ek ödemeler kazanacak. FIFA ve ECA, turnuvaya katılmayan kulüpler için de önemli miktarda dayanışma ödemeleri getirmeyi planlıyor. Bu ödemelerin, Afrika, Asya ve Amerika kıtalarındaki kulüplere de benzer şekilde dağıtılması bekleniyor.

KÜRESEL YAYIN HAKLARI VE SPONSORLUK ANLAŞMALARI

FIFA, Aralık ayında spor yayın platformu DAZN ile yaptığı 1 milyar dolarlık küresel TV anlaşması sayesinde, turnuvanın finansmanını ve kulüplere verilecek ödülleri güvence altına aldı. Ayrıca, Hisense, Bank of America, Budweiser ve Rock-it Cargo gibi markalarla yapılan sponsorluk anlaşmaları da turnuvanın finansal yapısını güçlendiriyor.

FIFA'NIN KÜRESEL VİZYONU

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Aralık ayında yaptığı açıklamada, "FIFA ne yaparsa yapsın, küresel olmalı. FIFA, dünyadaki herkese fırsatlar ve şanslar vermeli ve Kulüpler Dünya Kupası tam olarak bunu yapıyor." ifadelerini kullandı. Bu açıklama, turnuvanın dünya çapındaki futbol kulüplerine eşit fırsatlar sunma amacını vurguluyor.

AFRİKA FUTBOL KONFEDERASYONU'NUN GÖRÜŞÜ

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), Afrika kulüplerinin çıkarlarını temsil etmek üzere FIFA ile görüşmelerde bulunuyor. Afrika Kulüpler Birliği Başkanı ve CAF yönetim kurulu üyesi Hersi A. Said, "Afrika, Al-Ahly, Wydad AC, ES Tunis ve Mamelodi Sundowns olmak üzere dört kulüple temsil ediliyor. Başlangıç olarak dört kulüple mutluyuz ve sonraki turnuvalarda daha fazla kulüp için çaba göstereceğiz." dedi. Ayrıca, TV hakları veya dayanışma ödemeleri hakkında fazla bilgiye sahip olmadıklarını belirterek, bu konularda da görüşmeler yapmak istediklerini ifade etti.

FIFA'nın 2025 Kulüpler Dünya Kupası için planladığı bu genişleme ve finansal teşvikler, turnuvanın küresel futbol takvimindeki önemini artırmayı ve dünya genelindeki kulüplerin ilgisini çekmeyi amaçlıyor. Turnuvanın nasıl bir etki yaratacağını ve kulüplerin bu yeni formata nasıl uyum sağlayacağını ilerleyen dönemlerde göreceğiz.