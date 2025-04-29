FIFA 2027 Kadınlar Dünya Kupası için Avrupa ve Orta Asya'da yayın ihalesi başlattı

Rekorlar kıran 2023 turnuvasının ardından Güney Amerika'da ilk kez düzenlenecek etkinlik, kadın futbolunun gelişimine de önemli katkı sağlayacak.

FIFA, dünyanın en büyük kadın spor etkinliği olan FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın Brezilya 2027 edisyonu için Avrupa ve Orta Asya'daki seçili bölgelerde medya hakları ihale davetlerini (ITT) resmi olarak başlattı.

2023'te düzenlenen son turnuva, maçları takip eden yaklaşık iki milyon taraftar ve TV, dijital ve sosyal medya üzerinden etkileşim kuran iki milyardan fazla kişiyle büyük bir başarı yakalamıştı.

2027'de turnuva ilk kez Güney Amerika'da, dünyanın en tutkulu futbol ülkelerinden biri olan Brezilya'da gerçekleştirilecek. Brezilya, dünyanın en iyi kadın futbolcularını kutlamak için karnaval atmosferi yaratmaya hazırlanıyor. FIFA Dünya Kupası 2014'ten bu yana mevcut olan birinci sınıf stadyumlar ve tesislerle, etkinliğin Avustralya ve Yeni Zelanda'da düzenlenen rekorlar kıran 2023 turnuvasının üzerine inşa edilmesi hedefleniyor.

TURNUVA FORMATI VE KATILIM

2023'teki başarılı genişlemenin ardından, FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda yine 32 ülke mücadele edecek. UEFA'nın turnuvada on bir doğrudan kotası olacak ve 2027'deki play-off turnuvası aracılığıyla bir ek takımın daha kalifiye olma olasılığı bulunuyor. Altı Asya takımı doğrudan katılmaya hak kazanacak, iki ek takım ise play-off turnuvasında yer alacak.

İHALE SÜRECİ VE SON TARİH

FİFA resmi internet sitesindeki duyuruya göre, İhale sürecine katılmak isteyen kuruluşlar, fwwc2027-media-rights@fifa.org adresine e-posta göndererek ITT'yi talep edebilirler. Teklif verme son tarihi 3 Haziran 2025 Salı, Orta Avrupa Yaz Saati (CEST) ile 12:00'dir.

KADIN FUTBOLUNUN GELİŞİMİNE KATKI

FIFA, Kadınlar Dünya Kupası medya haklarının satışı yoluyla, dünya çapında kadın futbolunun büyümesini ve gelişimini desteklemek için gerekli olan geliri elde etmektedir. Geçtiğimiz yılın sonlarında FIFA, Kadın Gelişim Programlarını 10. FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın düzenleneceği 2027 yılına kadar yenileyip genişletti ve üye federasyonların ulusal düzeyde kadın futbolunu geliştirmeleri için beş ek teklif ekledi.

FIFA Kadın Gelişim Programlarının Eylül 2021'deki ilk lansmanından bu yana, 167 MA toplam 1.090 programdan yararlandı, yüzlerce kadın antrenöre antrenörlük niteliklerini tamamlamaları için mali destek sağlandı ve 100'den fazla kadın yönetici FIFA'nın Futbolda Kadın Liderliği programını tamamladı.

İHALEYE DAHİL OLAN BÖLGELER: