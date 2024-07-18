FIFA açıkladı. Büyükekşi havalara uçtu

Kaynak: AA
FIFA açıkladı. Büyükekşi havalara uçtu

Avrupa Şampiyonası sonrası milli takımımız FIFA sıralamasında 26. sıraya yerleşti.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan temmuz ayı dünya sıralamasına göre, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) çeyrek final oynayan Türkiye, 1533,6 puanla 16 basamak yükseldi ve 26. sıraya yerleşti.

2024 Kupa Amerika şampiyonu Arjantin zirvedeki yerini korudu. 2024 Avrupa Şampiyonası'nda kupayı müzesine götüren İspanya ise 5 basamak yükselerek 3. sıraya çıktı.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 19 Eylül'de açıklanacak.

BÜYÜKEKŞİ'NİN ELİ GÜÇLENDİ

Bugün düzenlenen TFF seçimlerinden önce açıklanması Mehmet Büyükekşi'de büyük bir sevinç yarattı. Büyükekşi'nin seçimde bunu bir koz olarak kullanması bekleniyor.

Sıralamada ilk 10'daki ülkeler şöyle:

1- Arjantin

2- Fransa

3- İspanya

4- İngiltere

5- Brezilya

6- Belçika

7- Hollanda

8- Portekiz

9- Kolombiya

10- İtalya

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