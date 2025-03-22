FIFA bir takımı Kulüpler Dünya Kupası’ndan çıkardı

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FIFA bir takımı Kulüpler Dünya Kupası’ndan çıkardı

FIFA, ABD’de düzenlenecek Kulüpler Dünya Kupası için aldığı son kararı duyurdu. Yapılan açıklamada bir takımın turnuvadan çıkarıldığı duyuruldu. Turnuvadan çıkarılan Meksika kulübünün yerine hangi takımın yer alacağı ise henüz belirsizliğini koruyor.

Yenilenen formatıyla ilk kez bu yaz düzenlenecek FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın başlamasına aylar kala Club Leon'un turnuvada mücadele edemeyeceği açıklandı.

FIFA'dan yapılan duyuruda Club Leon'un çoğunluk hissesine sahip olan şirketin ayını zamanda bir diğer Meksika ekibi Pachuca'yı da yönettiği belirtildi. Açıklamada, Club Leon'un FIFA'nın çok kulüplü sahiplik yapısı için gerekli olan şartları sağlayamadığı belirtildi.

Club Leon'un yerine turnuvaya davet edilecek takımın ilerleyen süreçte açıklanacağı ifade edildi.

James Rodriguez'in formasını giydiği Club Leon, CONCACAF'tan turnuvaya katılan 4 takımdan biriydi. Meksika ekibi 2023'te CONCACAF Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşarak 2025 Kulüpler Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanmıştı.

Kura çekiminin ardından Club Leon D Grubu'nda Chelsea, Es Tunis ve Flamengo ile eşleşmişti. Club Leon ve Pachuca, FIFA'nın kararını temyize taşıyacaklarını duyurdu.

Amerika Birleşik Devletleri'nin ev sahipliğinde düzenlenecek 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na 32 takım katılacak ve turnuva 14 Haziran-13 Temmuz tarihleri arasında oynanacak.

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