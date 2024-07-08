FIFA Bursaspor'un engelini kaldırdı

Kaynak: Haber Merkezi
FIFA Bursaspor'un engelini kaldırdı

Bursaspor'a FIFA'dan müjde geldi. Bursaspor, 2.5 yıl sonra futbolcularına lisans çıkarabilecek.

Uzun süredir transfer yasağı ile mücadele eden Bursaspor, borç listesindeki tüm alacaklılarla anlaşma sağlayarak transfer tahtasını nihayet açtı. Bu gelişmeyle birlikte, takıma yeni katılan futbolcuların lisans işlemleri Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından gerçekleştirilebilecek.

FIFA'nın resmi internet sitesinde yapılan güncellemeyle, Bursaspor'un yasaklı kulüpler listesinden çıkarıldığı ve artık herhangi bir engelinin bulunmadığı ortaya çıktı.

Önceki hafta FIFA listesinde hala üç dosyası bulunan Bursaspor için, bu hafta başında yapılan güncellemeyle dosyaların tamamen kaldırıldığı görüldü.

Yeşil-beyazlı ekip, temizlenen FIFA dosyalarının ardından dış transferde anlaşmaya vardığı 11 oyuncunun belgelerini TFF'ye iletme ve lisanslarını alma sürecini başlatacak.

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