Galatasaray forması giyen Victor Osimhen’in milli takımı Nijerya’nın 2026 Dünya Kupası umutları, FIFA’nın başlattığı soruşturmayla birlikte yeniden yeşerdi.

NİJERYA, KONGO’YA PENALTILARLA ELENMİŞTİ

Afrika play-off finalinde Nijerya'yı penaltılarda yenen Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne kıtalararası play-off maçları öncesi FIFA tarafından soruşturma başlatıldığı haberleri gündeme bomba gibi düştü.

İddialara göre Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı'nda forma giyen yaklaşık dokuz futbolcunun, vatandaşlık değişikliği sürecini hem ülke yasalarına hem de FIFA statülerine uygun şekilde tamamlamamasına yönelik yapılan itirazların ardından inceleme başlatıldı.

Kongo yasalarının genel olarak çifte vatandaşlığı tanımadığı ve bu nedenle başka bir ülkenin vatandaşlığını alan bireylerin, önceki vatandaşlıklarından resmen feragat etmelerinin gerektiği ifade edildi. Ayrıca FIFA kurallarının da pasaport sahibi olmanın tek başına milli takımda oynama hakkı sağlamadığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında bazı oyuncuların evraklarının eksik olduğu, hatta bir futbolcunun daha önce milli takım davetini reddetmesine rağmen forma giydiği iddiaları da dosyaya eklendi.

Bu detayların hepsinin soruşturma kapsamında FIFA tarafından mercek altına alındığı kaydedildi.

NİJERYA FIFA'NIN KARARINI BEKLİYOR

İhlalin tespit edilmesi halinde; Nijerya ile oynanan play-off final maçının hükmen kaybedilmesi ya da daha geniş çaplı disiplin cezaları gündeme gelebilir. Bu nedenle Nijerya cephesi de tüm bu gelişmeleri yakından takip ediyor.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin durumu belirsizliğini korurken Nijerya'da umutlar yeniden filizlenmiş durumda. Dünya futbolunun gözü şimdi FIFA’dan çıkacak nihai kararda.