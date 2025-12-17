Katar'ın Al Rayyan şehrindeki Ahmad bin Ali Stadı'nda oynanan FIFA Kıtalararası Kupa'sını, Brezilya temsilcisi Flamengo'yu normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren maçta penaltılar sonucu 2-1 mağlup eden Fransa ekibi Paris Saint-Germain kazandı.

PSG KVARATSKHELIA İLE ÖNE GEÇTİ

Sağ kanattan gelişen atakta Doue'nin, arka direğe doğru yerden pasında kaleci Rossi'nin uzanarak topa yaptığı hamle yeterli olmadı. Arka direkte müsait pozisyondaki Kvaratskhelia meşin yuvarlağı ağlara yolladı.

FLAMENGO PENALTIDAN EŞİTLİĞİ SAĞLADI

59. dakikada Flamengo penaltı kazandı. Merkezden gelişen atakta Arrascaeta, Zaire Emery'nin müdahalesiyle ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Ancak hakem oyunu devam ettirdi. VAR'dan gelen inceleme uyarısının ardından pozisyonu monitörden izleyen ABD'li hakem Ismail Elfath faul gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.

62. dakikadaki penaltıda topun başına geçen Jorginho sağ köşeye yerden vuruşunda kaleci ve topu ayrı köşelere yolladı.

PENALTILARDA 2-1 PSG KAZANDI

Normal sürede ve uzatmalarda başka gol olmayınca karşılaşmada penaltı bölümüne geçildi.

Penaltılarda Cruz'un golüne karşı Vitinha ve Mendes ile golü bulan PSG, rakibine 2-1 üstünlük kurarak kupanın sahibi oldu.

PSG 2025'İ 6 KUPAYLA TAMAMLADI

Böylece PSG, 2025 yılını UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, Ligue 1, Fransa Kupası, Fransa Süper Kupa ve FIFA Kıtalararası Kupa zaferleriyle noktaladı. Fransa ekibi ayrıca FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda da final oynama başarısını gösterdi.

Öte yandan Ahmad bin Ali Stadı'ndaki mücadeleyi 42 bin 150 kişinin izlediği açıklandı.