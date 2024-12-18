FIFA Kıtalararası Kupası'nın sahibi Real Madrid

Düzenleme: Kaynak: DHA
FIFA Kıtalararası Kupası'nın sahibi Real Madrid

FIFA Kıtalararası Kupası finalinde Real Madrid, Meksika ekibi Pachuca'yı 3-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

FIFA tarafından düzenlenen FIFA Kıtalararası Kupa finalinde Real Madrid ile Pachuca, Katar'da Lusail Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

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Real Madrid'e kupayı getiren golleri 37'nci dakikada Kylian Mbappe, 53'üncü dakikada Rodrygo ve 84'üncü dakikada Vinicius Jr kaydetti.

Milli futbolcu Arda Güler ise 88'inci dakikada Jude Bellingham'ın yerine oyuna dahil oldu.

İspanyol ekibi, 6'ncı kez bu kupayı müzesine götürdü.

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