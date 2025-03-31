FIFA Kulüpler Dünya Kupası için play off ihtimali: Bir takım turnuvadan çıkarılmıştı

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FIFA Kulüpler Dünya Kupası için play off ihtimali: Bir takım turnuvadan çıkarılmıştı

Yeni formatıyla ilk kez oynanacak FIFA Kulüpler Dünya Kupası için play off ihtimali ortaya çıkmıştı. FIFA’nın bir takımı turnuvadan çıkarması sonrası yerine dahil edilecek kulüp play off ile belli olabilir.

Amerika Birleşik Devletleri'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek ve yeni formatıyla ilk kez bu yıl oynanacak FIFA Kulüpler Dünya Kupası için açıklanan takım listesinde yer alan Club Leon turnuvadan çıkarıldı.

Meksika ekibinin kulüp sahiplik yapısıyla ilgili FIFA'nın kuralları ihlal ettiği belirtilirken Club Leon'un yerini alacak takımın daha sonra ilan edileceği duyurulmuştu.

Rekor para ödülünün dağıtılacağı turnuvaya katılacak son takım tek maçlık bir play-off'un ardından belli olabilir.

İsmi açıklanmayan bir FIFA sözcüsü Athletic'e yaptığı açıklamada, 2023 Concacaf Şampiyonlar Ligi ikincisi Los Angeles FC ile elemelerdeki sıralamanın ilk sırasında yer alan Club America'nın play-off oynayabileceğini söyledi.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Club Leon'un yerine geçecek takım D Grubu'nda Chelsea, ES Tunis ve Flamengo ile karşı karşıya gelecek.

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