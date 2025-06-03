FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın ödülleri belli oldu: Takımlar servet kazanacak

Avrupa liglerinde sezonun tamamlanmasının ardından gözler FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na çevrildi.

İlk kez düzenlecek turnuvada dörderli 8 grupta toplam 32 takım mücadele edecek. Grupları ilk iki sırada bitiren takımlar üst tura yükselecek.

ABD'nin ev sahipliği yapacağı turnuvanın açılış maçında Mısır ekibi El Ahli ile Lionel Messi'nin formasını giydiği Inter Miami karşı karşıya gelecek. Maç 15 Haziran Pazar günü TSİ 03.00'te başlayacak. Turnuvada grup maçları 27 Haziran'da sona erecek.

MİLLİ FUTBOLCULAR DA SAHAYA ÇIKACAK

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda birçok Türk futbolcu da forma giyecek. Benfica'da Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, Inter'de Hakan Çalhanoğlu, Borussia Dortmund'da Salih Özcan, Porto'da Deniz Gül, Juventus'ta Kenan Yıldız ve Real Madrid'de Arda Güler, Kulüpler Dünya Kupası'nda süre alacak.

Turnuva 13 Temmuz'daki final karşılaşmasıyla sona erecek. Maçlar TRT ve Tabii platformundan canlı yayınlanacak.

KULÜPLERE BÜYÜK GELİR

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda kulüplerin kazanacağı miktarlar da belli oldu. Turnuvada her galibiyet için 2 milyon dolar, beraberlik için 1 milyon dolar, son 16 maçları için 7,5 dolar, çeyrek finale 13.1 milyon dolar, yarı finale 21 milyon dolar, finale ise 30 milyon dolar ödenecek. Turnuvanın şampiyonu ise 40 milyon dolarlık ödül kazanacak.