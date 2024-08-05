FIFA müfettişeleri Eyüpspor'u inceliyor

2023 yazında Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımından 2 milyon euroya transfer edilen 22 yaşındaki Svit Seslar'ın bonservis bedelinin 400 bin euroluk üçüncü taksitini ödemeyen Eyüpspor, bu nedenle FIFA'ya bildirildi.

Ödemenin yapılmaması durumunda İstanbul ekibinin bir alt lige düşürülmesi gündeme gelebilir.

Olimpija Ljubljana Kulübü Başkanı Adam Delius, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Olimpija Ljubljana olarak gerekli toleransı gösterdik. 31 Mayıs 2024'te ödenmesi gereken 400 bin euro ve devamında alacağımız 1 milyon 200 bin euro için hukuki süreç devam ediyor. Ödeme yapılmazsa Eyüpspor'un bir alt lige düşürülmesi bile gündeme gelebilir. FIFA, katı fakat adil kuralları olan bir kurumdur" dedi.

2023 yazında 2 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Svit Seslar, geçen sezon Eyüpspor formasıyla 22 maça çıktı ve bu maçlarda 2 gol ve 2 asist kaydetti.

Sloven futbolcunun İstanbul ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.