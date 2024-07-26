FIFA müfettişleri Erden Timur dosyasını karara bağladı

FIFA, Etik Kurallarını çiğnediği iddiasıyla Erden Timur'a ceza verme kararı aldı.

Cezanın kınama ile ertelemelerden yöneticilikten men edilmeye kadar değişen şekillerde olabileceği belirtiliyor.

FIFA'nın resmi açıklaması, Timur'un alacağı cezanın ne olduğunu resmen açıklayacak.

Gelen bilgilere göre, sarı-lacivertli yönetim, 29 Mart'ta bir televizyon kanalında Erden Timur'un Zaniolo transferiyle ilgili Fenerbahçe Futbol AŞ'ye ait gizli ticari bilgileri alenen ifşa ettiği açıklamaları nedeniyle hem İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına hem de FIFA'ya başvurdu.

FIFA'nın ön kararında, Timur'un suçlu bulunduğu tespit edildi.

'Haksız rekabet' ve 'ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması' nedeniyle suçlu bulunursa, Erden Timur'un ceza almasının önü açılabilir.

TCK 239. MADDE NE DİYOR?

TCK Madde 239 Ticari Sır, Bankacılık Sırrı:

(1) Sıfat veya görevi, meslek veya sanatı gereği vakıf olduğu ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgeleri yetkisiz kişilere veren veya ifşa eden kişi, şikayet üzerine, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.