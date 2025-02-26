FIFA tarihi kararın eşiğinde: Ofsayt kuralı değişecek mi?

Futbolda oyun kurallarını belirleyen Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), yıllık genel toplantısını 1 Mart Cumartesi günü İskoçya'nın Glasgow kentinde gerçekleştirilecek.

FIFA'yla birlikte düzenlenecek toplantıda oyun kurallarında yapılması planlanan değişiklikler ve daha önce denemeye alınan kurallar görüşülecek.

Arsenal'ın efsane teknik direktörü Arsene Wenger'in adını alan "Wenger yasası" da gündemdeki konulardan biri olacak. Wenger, ofsayt kuralının değişmesi için verdiği öneride kuralın savunmacılardan çok hücumculara fayda sağlaması gerektiğini savunmuştu.

Wenger'in önerisi hücum oyuncusunun savunma oyuncusunun tamamen önündeyse ofsayt kuralının verilmesi yönünde. Savunmacıyla hücum oyuncusunun bir noktada hizalanması durumunda ise önerilen kurala göre ofsayt verilmeyecek.

VAR’DA DEĞİŞİKLİK DE GÜNDEMDE

Sport'un aktardığı haberde Wenger'in bu değişiklikle hakem ve VAR'ın işini kolaylaştırmayı hedeflediği, milimetrik ofsaytların ortadan kaldırarak hücum futbolunu teşvik etmeyi amaçladığı ifade edildi.

Toplantıda tartışılması planlanan bir diğer öneri ise VAR kararlarının maç anında canlı olarak açıklanması. Daha önce 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda denenen kuralla kararların daha net anlaşılabilmesi hedefleniyor.

IFAB'ın toplantısında konulardan biri de basketboldaki itirazın hakkının futbola uygulanması olacak. Bu kararın hayata geçmesi halinde teknik direktörler itiraz hakkı elde edebilecek.

Ek olarak maçlardaki zaman kaybını önleyebilmek için süre durdurma da toplantıda tartışılacak konulardan biri olacak.