FIFA 'The Best' adaylarını açıkladı

FIFA'nın her yıl en iyilere verdiği "The Best" ödülünün adayları açıklandı.



FIFA'dan yapılan açıklamada yılın en iyi erkek oyuncusuna verilecek olan "The Best" ödülü için şu isimler aday gösterildi;



-Julian Alvarez

-Kevin De Bruyne

-Marcelo Brozovic

-İlkay Gündoğan

-Erling Haaland

-Rodri

-Khvicha Kvaratskhelia

-Kylian Mbappe

-Lionel Messi

-Victor Osimhen

-Declan Rice

-Bernardo Silva



En iyi erkek teknik direktörü adayları;



-Xavi

-Pep Guardiola

-Simone Inzaghi

-Ange Postecoglou

-Luciano Spalletti



En iyi kadın oyuncusu adayları;



-Aitana Bonmati

-Linda Caicedo

-Rachel Daly

-Kadidiatou Diani

-Caitlin Foord

-Marry Fowler

-Alex Greenwood

-Jennifer Hermoso

-Lindsey Horan

-Amanda Ilestedt

-Lauren James

-Sam Kerr

-Mapi Leon

-Hinata Miyazawa

-Salma Paralluelo

-Keira Walsh



En iyi kadın futbolu teknik direktörü adayları;



-Peter Gerhardsson

-Jonatan Giraldez

-Tony Gustavsson

-Emma Hayes

-Sarina Wiegman