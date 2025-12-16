FIFA tarafından her yıl düzenlenen The Best FIFA Football Awards kapsamında 2025 yılının en iyileri açıklandı. Futbol dünyasının önde gelen isimlerinin oylarıyla belirlenen ödüllerde, gecenin en dikkat çeken kulübü Paris Saint-Germain oldu.

Yılın erkek futbolcusu ödülünü PSG forması giyen Ousmane Dembele kazandı. Fransız yıldız, sezon boyunca sergilediği istikrarlı performansla rakiplerini geride bırakarak kariyerinin en prestijli bireysel ödüllerinden birine ulaştı. Dembele, aynı zamanda FIFA The Best Yılın En İyi 11’i içinde de yer alarak gecenin öne çıkan ismi oldu.

Yılın erkek teknik direktörü ödülü de Paris Saint-Germain’in başarısında büyük pay sahibi olan Luis Enrique’ye verildi. İspanyol teknik adam, PSG ile elde ettiği Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve oyun anlayışıyla jüri üyelerinin takdirini kazandı.

FIFA THE BEST 2025 YILIN EN İYİ 11’İ

Kaleci: Gianluigi Donnarumma

Defans: Achraf Hakimi, Willian Pacho, Virgil van Dijk, Mendes

Orta Saha: Pedri, Vitinha, Jude Bellingham, Cole Palmer

Hücum: Lamine Yamal, Ousmane Dembélé