FIFA Türk kulüplerinin tepesine karabasan gibi çöktü. 8 takıma birden yasak geldi

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Türk futbolunda yankı uyandıracak bir karar aldı. FIFA’nın resmi internet sitesinde yer alan transfer yasakları tablosuna göre, 1 Nisan’dan itibaren 8 Türk kulübünün transfer tahtası kapatıldı. Trendyol Süper Lig’den Trendyol 1. Lig’e, hatta 2. Lig’e kadar uzanan bu cezalar, kulüplerin finansal yükümlülüklerini yerine getirememesi nedeniyle uygulandı. İşte detaylar…

SÜPER LİG’DE ÜÇ BÜYÜK İSİM HEDEFTE

FIFA’nın yaptırımları, Süper Lig’in köklü kulüplerini de vurdu. Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor ve Onvo Antalyaspor’a üçer dönem transfer yasağı getirildi. Bu, iki kulübün önümüzdeki üç transfer döneminde yeni oyuncu alamayacağı anlamına geliyor. Bellona Kayserispor ise borçlarını ödeyene kadar transfer yapamayacak. Süresiz olarak tanımlanan bu yasak, Kayserispor’un mali durumunu düzeltmediği sürece devam edecek. Bu kararlar, kulüplerin geçmişteki oyuncu ödemeleri veya transfer anlaşmazlıklarından kaynaklanan borçları nedeniyle alındığı tahmin ediliyor.

1. LİG’DE ÜÇ KULÜP KİLİT ALTINDA

Trendyol 1. Lig’den de üç kulüp FIFA’nın radarına takıldı. Başkent temsilcisi MKE Ankaragücü, Solwie Energy Fatih Karagümrük ve Central Hospital Ümraniyespor’a üçer dönem transfer yasağı cezası verildi. Bu kulüpler, 2025-2026 sezonunun ilk yarısına kadar kadrolarını güçlendirme şansını kaybetti. Özellikle Ankaragücü ve Fatih Karagümrük gibi Süper Lig hedefi taşıyan ekipler için bu karar, ciddi bir darbe olarak değerlendiriliyor.

ALTAY VE BURSASPOR DA LİSTEDE

FIFA’nın yaptırımları alt liglere de sıçradı. Nesine 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Altay, finansal sorunlarla boğuşurken bir darbe de transfer yasağıyla aldı. Nesine 3. Lig 1. Grup’ta şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Bursaspor ise bu cezayla sarsıldı. Yeşil-beyazlı ekip, geçmişteki borçları nedeniyle transfer tahtasını açamamanın yanı sıra şimdi de FIFA’dan gelen bu yasakla gelecek planlarını yeniden gözden geçirmek zorunda. Her iki kulübün yasaklarının süresi tabloda belirtilmese de, borçların ödenmesine bağlı olarak süresiz olduğu düşünülüyor.